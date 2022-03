Čerepovec si vybojoval siedmy zápas proti Dinamu Moskva,Liška skóroval

6. zápas štvrťfinále Východnej konferencie:



Avangard Omsk - Ak Bars Kazaň 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 18. Knight, 40. Telegin (CEHLÁRIK)



/konečný stav série: 4:2, Avangard postúpil/



6. zápas štvrťfinále Západnej konferencie:



Severstaľ Čerepovec - Dinamo Moskva 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)



Góly: 9. LIŠKA, 21. Nattinen, 28. Vovčenko - 29. Raševskij, 30. Vojnov



/stav série: 3:3/



Moskva 12. marca (TASR) - Hokejisti domáceho Severstaľu Čerepovec vyhrali v sobotu nad Dinamom Moskva 3:2 a vybojovali si tak rozhodujúci siedmy zápas v štvrťfinále play off Západnej konferencie KHL. Na triumfe domácich sa gólovo podieľal aj slovenský útočník Adam Liška, ktorý poslal v 9. minúte svoj tím do vedenia otváracím gólom stretnutia.Hráči Avangardu Omsk po domácej výhre 2:0 nad Kazaňou postúpili do konferenčného semifinále. Zápis do kanadského bodovania pridal i Slovák Peter Cehlárik, ktorý asistoval pri druhom góle svojho tímu.