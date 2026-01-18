< sekcia Šport
Čerešnák a Kelemen prispeli k výhre Pardubíc nad Č. Budějovicami 5:1
Hráči Liberca vyhrali piaty z uplynulých šiestich duelov. Na štvrtý pokus zdolali posledný Litvínov v bránke so Slovákom Matejom Tomekom 4:1.
Praha 18. januára (TASR) - Hokejisti Pardubíc zvíťazili v nedeľnom stretnutí 43. kola českej extraligy nad Českými Budějovicami 5:1. K výhre aktuálneho lídra súťaže prispeli aj dvaja slovenskí legionári, obranca Peter Čerešnák prihral na druhý gól domácich a Miloš Kelemen uzavrel skóre stretnutia. Jediný gól hostí strelil ich krajan Matej Kašlík.
V nedeľu bolo na programe sedem duelov, pričom až v štyroch sa nerozhodlo v riadnom hracom čase. Karlove Vary prišli o trojgólové vedenie a napokon prehrali doma so Spartou Praha 3:4 po samostatných nájazdoch. Prvý gól zápasu strelil Slovák Adam Lukošik, asistoval mu krajan Jakub Minárik. Třinec dvakrát viedol na ľade Mladej Boleslavi, no napokon prehral tiež 3:4 po samostatných nájazdoch. Libor Hudáček asistoval pri vedúcom góle na 3:2 a premenil aj svoj samostatný nájazd. O výhre Hradca Králové rozhodli tiež nájazdy, z víťazstva 3:2 nad Plzňou sa napokon tešili brankár Stanislav Škorvánek a obranca Dávid Mudrák. Adrián Holešinký si pripísal asistenciu pri druhom góle Plzne.
Česká extraliga - 43. kolo:
HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:3 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)
Góly: 42. Hladonik, 50. Yetman - 11. Zábranský, 24. POSPÍŠIL, 61. Zohorna
HC Energie Karlove Vary - HC Sparta Praha 3:4 pp a sn (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 3. LUKOŠIK (MINÁRIK), 28. Jaks, 30. Černoch - 35. a 53. Shore, 54. Špaček, rozh. nájazd Shore
Rytíři Kladno - HC Olomouc 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly: 43. Bareš, 48. Robins
Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Góly: 11. Pérez, 17. Galvas, 25. Pérez, 31. Jansa - 50. Polášek
BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 4:3 pp a sn (1:2, 0:0, 2:1)
Góly: 7. Pyrochta, 53. Kubíček, 57. Fořt - 8. a 17. O. Kovařčík, 55. Musil (HUDÁČEK), rozh. nájazd Koblížek
HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:3 pp a sn (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 4. Měchura, 7. Petman (HOLEŠINSKÝ) - 27. Hašek, 34. Radil, rozh. nájazd Pour
HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly: 19. Gazda, 27. Sedlák (ČEREŠŇÁK), 36. Tourigny, 47. Sedlák, 60. KELEMEN - 38. KAŠLÍK
