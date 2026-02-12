< sekcia Šport
Čerešňák má na Talianov dobré spomienky: Chceme uspieť
Slovenský hokejista Peter Čerešňák je jediný hráč vo výbere Vladimíra Országha na ZOH 2026 v Miláne, ktorý odohral oba predchádzajúce zápasy proti Taliansku.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Slovenský hokejista Peter Čerešňák je jediný hráč vo výbere Vladimíra Országha na ZOH 2026 v Miláne, ktorý odohral oba predchádzajúce zápasy proti Taliansku. V piatok 13. februára ho čaká tretí, Slováci narazia na domáci výber v rámci súboja B-skupiny o 12.10 h v menšej Rho Ice Hockey Arene.
Čerešňák na MS v roku 2017 v Kolíne rozhodol gólom v 3. minúte predĺženia o víťazstve nad Talianskom 3:2. Nastúpil proti nim aj na MS 2022 v Helsinkách, Slováci zvíťazili 3:1. „Čaká náš ťažký súper, ľahký tu nie je. Pozerali sme včera ako hrali proti Švédom, trápili ich, takže nečakáme nič ľahké. Budeme sa musieť na to pripraviť. Čo bolo v roku 2017, alebo v 2022, to bolo dávno. Zmenili sa súpisky, tréneri sa zmenili, všetko sa zmenilo na oboch stranách. Takže sa na to musíme dobre pripraviť a samozrejme chceme uspieť,“ povedal 33-ročný obranca pre TASR.
Slováci majú s Talianmi aktívnu bilanciu, v 19 zápasoch 14-krát zvíťazili, raz remizovali a štyrikrát prehrali. Aj skóre je logicky vysoko aktívne v ich prospech 78:44. „My sme do turnaja vstúpili výborne, budeme sa snažiť v tomto pokračovať. V tej energii, a v súdržnosti. Verím tomu, že sa dobre nachystám. Taliani trápili Švédov, určite to nebude nič ľahké,“ dodal Čerešňák.
Hrať sa bude v menšej hale s kapacitou 4000 divákov, prostredie by malo hrať pre domácich. „Je to pekná hala, rozmery sú úplne rovnaké ako vo veľkej. Ja si myslím, že ten jeden zápas tu zvládneme úplne v pohode a potom sa budeme tešiť do veľkej haly. Na tieto presuny by sme mali byť nejako adaptovaní, hráme hokej dlho. Taliani budú mať samozrejme podporu, ale verím, že aj slovenskí fanúšikovia si nájdu cestu na štadión. Ale bude to o nás, ako k tomu zápasu pristúpime.“
V dejisku zápasu si Slováci vo štvrtok aj zatrénovali, sršala z nich dobrá energia a najmä nálada po víťazstve 4:1 nad Fínskom. „Samozrejme, že nálada je dobrá, ale tá je dobrá od začiatku. Aj keby sa to včera nepodarilo, stále musíme náladu udržiavať na nejakej úrovni. Víťazstvo nám pomohlo, trénuje sa v dobrej nálade a verím tomu, že aj zajtra k tomu tak pristúpime," uzavrel skúsený obranca.
B-skupina ZOH Miláno:
Taliansko - SLOVENSKO /13. februára 12.10 h, Rho Ice Hockey Arene/
predpokladaná zostava SR: Škorvánek - Fehérváry, Nemec, Gernát, Černák, Marinčin, Čerešňák, Koch, Ivan - Tatar, Ružička, Slafkovský - Liška, Dvorský, Hudáček - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Cehlárik, Cingeľ
