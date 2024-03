Čerešňák predĺžil zmluvu s Pardubicami do roku 2028

Pardubice 31. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák predĺžil zmluvu s Dynamom Pardubice až do roku 2028.



"Je to jeden z našich najkvalitnejších hráčov a určite aj jeden z najkvalitnejších hráčov celej extraligy," povedal pre klubovú stránku asistent trénera Petr Sýkora.



"Nemal som nad čím váhať. Dynamo je klub, ktorý má ambície, je dobre poskladaný a sme skvelá partia. Som rád, že to vyšlo a veľmi sa teším na ďalšie roky, ktoré sú pred nami a dúfam, že budeme ľudí baviť," povedal 31-ročný obranca.



Čerešňák prišiel do pardubického kádra pred minulou sezónou z Plzne. V Dyname nastúpil na 116 zápasov, v ktorých dal 18 gólov a pridal 57 asistencií.