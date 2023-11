Čerešňák zhodnotil turnaj pozitívne. Je sa z čoho odraziť, povedal

Landshut 12. novembra (TASR) - Dve víťazstvá a jedna prehra je bilancia slovenských hokejistov na Nemeckom pohári 2023. Zverenci Craiga Ramsayho mali blízko k celkovému triumfu na turnaji, z ktorého si naposledy priviezli víťaznú trofej v roku 2016, ale aj napriek jednej prehre a druhému miestu v tabuľke prevládali z ich výkonov pozitíva.



Po triumfe nad Rakúskom 7:1 a prehre 3:4 s Dánskom, potrebovali Slováci na celkový triumf zdolať domáce Nemecko o dva góly. V poslednom zápase na tohtoročnom turnaji sa im to takmer podarilo, ale za stavu 2:0 sa päť minút pred koncom presadil Leonhard Pföderl a aj prehra 1:2 stačila domácemu výberu na celkové víťazstvo. "Podali sme lepší výkon ako včera, sme radi. Chceli sme vyhrať turnaj, ale reparát po zápase s Dánskom nám vyšiel a za to sme radi," povedal po zápase kapitán SR Peter Čerešňák.



Na turnaji mal realizačný tím SR k dispozícii štyroch nováčikov, bodovo sa presadil iba Matej Kašlík. Gólom proti Nemecku si otvoril reprezentačný účet. "Hodnotím to pozitívne. Mali sme nových hráčov, je to trochu iný hokej ako na klubovej úrovni. Okrem jedného zápasu sme podali dobré výkony, je sa z čoho odraziť," myslí si Čerešňák.



Tridsaťročný skúsený zadák viedol Slovákov na tradičnom novembrovom turnaji už po druhý raz, v zápase s Nemeckom mal viacero debát s domácimi arbitrami. Slovenským reprezentantom sa nepáčili niektoré situácie v 3. tretine, po ktorých museli odísť na trestnú lavicu. "Komunikácia s rozhodcami, ja toto asi nemôžem robiť. Sám seba som nespoznával, že čo to obnáša. Nemeckí rozhodcovia to chceli zdramatizovať, my sme sa s tým museli vysporiadať. Nevyšlo to na víťazstvo v turnaji, ale aspoň na víťazstvo v zápase."



Brankár Hlavaj prišiel o čisté konto necelých päť minút pred koncom, no právom ho vyhlásili za najlepšieho slovenského hráča zápasu. "Aj v druhej tretine a aj na konci vyťahoval skvelé zákroky. Chytal fantasticky oba zápasy (prvý proti Rakúsku - pozn.) a aj vďaka nemu sme uspeli," zdôraznil Čerešňák.