Čerešňákovi padol odchod do Kazane a pokračuje v Plzni

Plzeň 22. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák napokon pokračuje v českom extraligovom klube HC Škoda Plzeň. Ten nedávno informoval o Čerešňákovom odchode do Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), no klub AK Bars Kazaň napokon odstúpil od pôvodnej dohody.



"Je to pre nás výborná správa. Už sme boli zmierení s tým, že Peter odíde," citoval trénera Plzne Václava Baďoučeka web isport.blesk.cz.



Pre 28-ročného Čerešňáka je sezóna 2021/2022 už šiesta v drese Plzne. Už po 32 zápasoch si vytvoril osobné maximum v kanadských bodoch. Doteraz ich nazbieral 29 (5 gólov + 24 asistencií) a je najproduktívnejší obranca a zároveň aj najproduktívnejší Slovák v českej extralige. Jeho životnú sezónu si všimli aj zahraničné kluby, no zatiaľ pokračuje v Plzni. "Niečo okolo neho prebiehalo dva mesiace. Priali sme mu to, pretože u nás odviedol a stále odvádza veľký kus práce. KHL má uzávierku prestupov 25. decembra a nepredpokladáme, že by ešte nejaká ponuka prišla. Teda presnejšie - tajne dúfame, že už nepríde," poznamenal Baďouček.