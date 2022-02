Černák a Chára sa zranili, v Detroite padlo 17 gólov

NHL - výsledky:



Florida - Edmonton 3:4

Philadelphia - Washington 2:1

Pittsburgh - New York Rangers 1:0

Ottawa - Montreal 1:2

Detroit - Toronto 7:10

Nashville - Tampa Bay 2:3

Vegas - Colorado 2:3

San Jose - Boston 1:3

Calgary - Minnesota 7:3

Los Angeles - New York Islanders 5:2

New York 27. februára (TASR) - Slovenskí obrancovia Zdeno Chára a Erik Černák nedohrali pre zranenia nočné zápasy hokejovej NHL. Černák z Tampy Bay utrpel nešpecifikované zranenie v stretnutí pod holým nebom proti Nashvillu a odohral len prvú tretinu. "Blesky" vyhrali pred viac ako 68-tisícovou návštevou 3:2. Chára z NY Islanders sa zranil v polovici duelu na ľade Los Angeles, "ostrovania" prehrali 2:5. Hokejisti Toronta zvíťazili na ľade Detroitu 10:7.Černák utrpel zranenie už po 79 sekundách duelu, keď ho za bránkou pri bodyčeku zasiahol ramenom do hlavy Ryan Johansen. Slovenský obranca bol po zákroku otrasený, ale po povinnom vyšetrení na otras mozgu sa na ľad vrátil. Od druhej tretiny sa však už v zostave Lightning neobjavil, tréner Cooper povedal, že jeho stav bude posudzovaný v najbližších dňoch. Johansen dostal za svoj zákrok len dve minúty, hoci rozhodcovia situáciu študovali na videu a zvažovali vyšší trest. Hviezdou zápasu bol kapitán "bleskov" Steven Stamkos, ktorý vo svojom prvom zápase pod holým nebom strelil gól a pridal dve asistencie. Skórovali aj Brayden Point a Nikita Kučerov.Chára vo svojom 1653. zápase v základnej časti odohral len 8 minút a 55 sekúnd a zaznamenal mínusku. Štyridsaťštyriročný obranca sa v polovici druhej tretiny zrazil na modrej čiare s Blakeom Lizottom a hoci sa nezdalo, že by mal zdravotné problémy, krátko po tom zamieril do šatne a už sa na ľad nevrátil. V počte odohratých zápasov sa Chára osamostatnil na siedmom mieste, keď sa dostal pred Marka Recchiho. Kings vyhrali piaty duel za sebou.V drese Maple Leafs zažiaril pri vysokom víťazstve 10:7 v Detroite autor štyroch gólov a dvoch asistencií Mitchell Marner, Michael Bunting prispel k triumfu kanadského tímu jedným presným zásahom a štyrmi asistenciami. Sedemnásť gólov v stretnutí profiligy videli diváci predtým pred vyše desiatimi rokmi - 27. októbra 2011 zvíťazil Winnipeg nad Philadelphiou 9:8.Philadelphia ukončila sériu šiestich prehier, doma zdolala Washington 2:1. V prvej obrannej formácii hosťujúcich Capitals nastúpil Mário Fehérváry, slovenský zadák odohral 17:32 min, zapísal si mínusový bod a dve trestné minúty.Colorado predviedlo v záverečnej tretine obrat z 1:2, najlepší tím celej súťaže napokon zvíťazil na ľade Vegas 3:2. Rozdielový gól strelil v 47. minúte Nathan MacKinnon.Do zostavy Calgary sa po 14 zápasoch nedostal Adam Ružička, ktorý bol len zdravý náhradník. Flames zdolali Minnesotu 7:3.