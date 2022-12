Černák asistoval, Halák s druhým víťazstvom, Devils s Tatarom prehrali

NHL - výsledky:



Detroit - Ottawa 3:6,

Boston - Columbus 4:2,

Edmonton - Anaheim 3:4,

Washington - Toronto 5:2,

Montreal - Tampa Bay 1:5 /ČERNÁK za hostí 0+1/,

Philadelphia - New York Rangers 3:6 /HALÁK v bránke hostí vykryl 29 z 32 striel/,

Carolina - Dallas 5:4 pp,

New Jersey - Florida 2:4,

Colorado - Nashville 3:1,

Arizona - Buffalo 2:5,

Vancouver - Winnipeg 1:5,

Vegas - New York Islanders 2:5,

Los Angeles - San Jose 3:2 pp a sn

New York 18. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal v noci na nedeľu v NHL jednu asistenciu, ktorou prispel k víťazstvu Tampy Bay na ľade Montrealu 5:1. Po 26 zápasoch sezóny má na konte šesť kanadských bodov (1+5). V bránke New Yorku Rangers dostal šancu Jaroslav Halák, ktorý pomohol svojmu tímu k triumfu vo Philadelphii 6:3, keď zneškodnil 29 z 32 striel domácich.Černák bol v 3. minúte na začiatku akcie, ktorá vyvrcholila gólom Brandona Hagela. Ten si proti Canadiens pripísal tri kanadské body, bilanciu 2+1 dosiahol v druhom zápase za sebou. Slovenský obranca odohral 19:13 min., inkasoval dvojminútový trest, rozdal štyri bodyčeky a zblokoval štyri strely súpera - najviac zo všetkých hráčov Lightning. Juraj Slafkovský v drese Canadiens nebodoval, počas 14:35 min. si pripísal jeden hit a rovnako odsedel dve trestné minúty.Halák slávil svoje druhé víťazstvo v sezóne, keď sa na ľade Flyers blysol 29 zákrokmi. Dosiahol 90,6-percentnú úspešnosť zásahov. Rangers vybojovali šiesty triumf v rade a ťahajú svoju najdlhšiu víťaznú sériu od decembra 2021.Naopak, nedarí sa New Jersey, Devils s Tomášom Tatarom podľahli doma Floride 2:4 a utrpeli už piatu prehru za sebou. Slovenský útočník sa počas 14:57 min. na ľade prezentoval jedným bodyčekom a zblokovanou strelou.Washington stále bez zraneného slovenského obrancu Martina Fehérváryho zdolal Toronto 5:2. Hrdinom súboja bol obranca Capitals Erik Gustafsson, ktorý strelil hetrik.Ottawa zvíťazila na ľade Detroitu 6:3, najvýraznejší podiel na úspechu mali trojbodoví Brady Tkachuck s Alexom DeBrincatom.prehrali piaty duel v sérii, kanadský tím uspel vo štvrtom stretnutí za sebou.Prvý tím východu Boston si poradil s posledným Columbusom 4:2. Na všetkých góloch domácich sa podieľali českí útočníci. Davidovia Krejčí a Pastrňák strelili úvodné dva a asistovali aj pri treťom zásahu Taylora Halla, gólom na 4:1 sa pridal člen štvrtého útoku Tomáš Nosek. Minútu pred koncom tretej tretiny takmer skóroval do prázdnej bránky brankár Bruins Jeremy Swayman, ktorého pokus spoza vlastnej siete sa obtrel o pravú žŕdku.