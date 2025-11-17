< sekcia Šport
Černák asistoval, no Tampa Bay nestačila na Vancouver 2:6
Černák si štatistiky kanadského bodovania rozšíril opäť po siedmich stretnutiach.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 17. novembra (TASR) - Slovenský obranca Erik Černák si v nočnom stretnutí hokejovej NHL pripísal asistenciu. Jeho tím Tampa Bay Lightning však podľahol doma Vancouveru Canucks 2:6.
Černák si štatistiky kanadského bodovania rozšíril opäť po siedmich stretnutiach. Asistenciu zaznamenal pri góle, o ktorý sa v 25. minúte postaral Jake Guentzel a zvýšil na 2:0. Hostia však duel otočili v tretej tretine, ktorá sa skončila v ich prospech 5:0. Hráčom Lightning patrí v tabuľke Východnej konferencie 11. miesto.
V zostave hostí sa po zranení objavil obranca Quinn Hughes, v zápase nazbieral štyri asistencie. Predtým chýbal tímu v zápase proti Caroline (3:4 pp) pre zranenie v hornej časti tela. „Páčilo sa mi ako sa toho pustil. Hýbal sa a bolo ho vidieť. Je fajn, že ho máme späť,“ povedal tréner Vancouveru Adam Foote pre nhl.com.
Colorado zvíťazilo nad New Yorkom Islanders 4:1 a pripísalo si šiesty triumf v sérii. Ako prvé v ročníku sa tak dostalo cez hranicu 30 bodov. Pomohol mu aj brankár Scott Wedgewood, zaznamenal 28 úspešných zákrokov.
New York Rangers doma nestačil na Detroit, podľahol mu 1:2. Rozhodol o tom gól Lucasa Raymonda 3:47 minúty pred koncom tretej tretiny a Red Wings tak predĺžili svoju bodovú sériu na tri zápasy. Domáci brankár Jonathan Quick čelil až 42 strelám hostí, kým jeho spoluhráči vystrelili len 19-krát. Tréner Detroitu Todd McLellan po zápase uviedol: „Nebol som si istý, ako to dopadne. Ale využili sme každú minútu na to, aby sme vyhrali zápas.“
Kirill Kaprizov strelil gól v presilovke 10 sekúnd pred koncom predĺženia a doviedol Minnesotu k víťazstvu 3:2 nad Vegas Golden Knights. Skóroval pri rozostavení na ľade štyroch proti trom, keď zužitkoval prihrávku Matsa Zuccarella. „Bola to pekná prihrávka. Hrali sme v početnej výhode asi 30 sekúnd a párkrát sme sa pokúsili vystreliť, ale našťastie môj pokus skončil v sieti,“ uviedol Kaprizov. Ruský útočník strelil svoj 11. gól v kariére v predĺžení. Odkedy vstúpil do profiligy v sezóne 2020/21, dal viac gólov iba Sebastian Aho (13). Jedenásť presných zásahov v extračase majú aj Leon Draisaitl a Cole Caufield.
Černák si štatistiky kanadského bodovania rozšíril opäť po siedmich stretnutiach. Asistenciu zaznamenal pri góle, o ktorý sa v 25. minúte postaral Jake Guentzel a zvýšil na 2:0. Hostia však duel otočili v tretej tretine, ktorá sa skončila v ich prospech 5:0. Hráčom Lightning patrí v tabuľke Východnej konferencie 11. miesto.
V zostave hostí sa po zranení objavil obranca Quinn Hughes, v zápase nazbieral štyri asistencie. Predtým chýbal tímu v zápase proti Caroline (3:4 pp) pre zranenie v hornej časti tela. „Páčilo sa mi ako sa toho pustil. Hýbal sa a bolo ho vidieť. Je fajn, že ho máme späť,“ povedal tréner Vancouveru Adam Foote pre nhl.com.
Colorado zvíťazilo nad New Yorkom Islanders 4:1 a pripísalo si šiesty triumf v sérii. Ako prvé v ročníku sa tak dostalo cez hranicu 30 bodov. Pomohol mu aj brankár Scott Wedgewood, zaznamenal 28 úspešných zákrokov.
New York Rangers doma nestačil na Detroit, podľahol mu 1:2. Rozhodol o tom gól Lucasa Raymonda 3:47 minúty pred koncom tretej tretiny a Red Wings tak predĺžili svoju bodovú sériu na tri zápasy. Domáci brankár Jonathan Quick čelil až 42 strelám hostí, kým jeho spoluhráči vystrelili len 19-krát. Tréner Detroitu Todd McLellan po zápase uviedol: „Nebol som si istý, ako to dopadne. Ale využili sme každú minútu na to, aby sme vyhrali zápas.“
Kirill Kaprizov strelil gól v presilovke 10 sekúnd pred koncom predĺženia a doviedol Minnesotu k víťazstvu 3:2 nad Vegas Golden Knights. Skóroval pri rozostavení na ľade štyroch proti trom, keď zužitkoval prihrávku Matsa Zuccarella. „Bola to pekná prihrávka. Hrali sme v početnej výhode asi 30 sekúnd a párkrát sme sa pokúsili vystreliť, ale našťastie môj pokus skončil v sieti,“ uviedol Kaprizov. Ruský útočník strelil svoj 11. gól v kariére v predĺžení. Odkedy vstúpil do profiligy v sezóne 2020/21, dal viac gólov iba Sebastian Aho (13). Jedenásť presných zásahov v extračase majú aj Leon Draisaitl a Cole Caufield.
NHL - sumáre:
Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 2:6 (1:0, 1:1, 0:5)
Góly: 20. Kučerov (Raddysh, Point), 25. Guentzel (ČERNÁK, Hagel) – 30. DeBrusk (Pettersson, Hughes), 45. Sherwood (Boeser, Hughes), 45. Karlsson (MacEachern), 46. O'Connor (Hughes, Hronek), 54. MacEachern (Hronek, Hughes), 57. Pettersson (Pettersson, Myers). Brankári: Johansson - Lankinen, strely na bránku: 30:18.
Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 5. Eriksson Ek (Zuccarello, Johansson), 30. Trenin (Jurov, Foligno), 65. Kaprizov (Zuccarello, Boldy) – 16. Dorofejev (Marner, Hertl), 47. Smith (Theodore, Barbašev). Brankári: Gustavsson - Lindbom, strely na bránku: 27:25.
New York Rangers – Detroit Red Wings 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 32. Zibanejad (Cuylle, Panarin) – 30. DeBrincat (Raymond, Kane), 57. Raymond (Larkin, Seider). Brankári: Quick - Talbot, strely na bránku: 19:42.
Colorado Avalanche – New York Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly: 25. Colton (Makar, Nelson), 26. Olofsson (Malinski), 60. Nečas, 60. Nelson (Burns, Kelly) – 3. Heineman (DeAngelo, Palmieri). Brankári: Wedgewood - Sorokin, strely na bránku: 29:29.
Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 3. Wotherspoon (Karlsson, Koppanen), 9. Malkin (Hayes, Mantha), 11. Crosby, 58. Lizotte. Brankári: Murašov - Saros, strely na bránku: 22:21.
Slovák v akcii:
Erik Černák (Tampa Bay) 17:23 0 1 1 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 2:6 (1:0, 1:1, 0:5)
Góly: 20. Kučerov (Raddysh, Point), 25. Guentzel (ČERNÁK, Hagel) – 30. DeBrusk (Pettersson, Hughes), 45. Sherwood (Boeser, Hughes), 45. Karlsson (MacEachern), 46. O'Connor (Hughes, Hronek), 54. MacEachern (Hronek, Hughes), 57. Pettersson (Pettersson, Myers). Brankári: Johansson - Lankinen, strely na bránku: 30:18.
Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 5. Eriksson Ek (Zuccarello, Johansson), 30. Trenin (Jurov, Foligno), 65. Kaprizov (Zuccarello, Boldy) – 16. Dorofejev (Marner, Hertl), 47. Smith (Theodore, Barbašev). Brankári: Gustavsson - Lindbom, strely na bránku: 27:25.
New York Rangers – Detroit Red Wings 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 32. Zibanejad (Cuylle, Panarin) – 30. DeBrincat (Raymond, Kane), 57. Raymond (Larkin, Seider). Brankári: Quick - Talbot, strely na bránku: 19:42.
Colorado Avalanche – New York Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly: 25. Colton (Makar, Nelson), 26. Olofsson (Malinski), 60. Nečas, 60. Nelson (Burns, Kelly) – 3. Heineman (DeAngelo, Palmieri). Brankári: Wedgewood - Sorokin, strely na bránku: 29:29.
Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 3. Wotherspoon (Karlsson, Koppanen), 9. Malkin (Hayes, Mantha), 11. Crosby, 58. Lizotte. Brankári: Murašov - Saros, strely na bránku: 22:21.
Slovák v akcii:
Erik Černák (Tampa Bay) 17:23 0 1 1 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/