Tampa a Islanders prehrávajú v 1. kole už 0:3, Černák s asistenciou

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



Tampa Bay - Florida 3:5 /za domácich Černák 0+1/



/stav série: 0:3/







New York Islanders - Carolina 2:3



/stav série: 0:3/







New York 26. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay sú na pokraji vyradenia v 1. kole play off zámorskej NHL. Vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie prehrali Lightning v noci na piatok aj tretí duel s Floridou, tentoraz podľahli na domácom ľade 3:5 a v sérii vedie ich súper už 3:0 na zápasy. Tampe nepomohla ani asistencia slovenského obrancu Erika Černáka, ktorý odohral vyše 20 minút a okrem jednej strely rozdal jedenásť hitov.Černák si pripísal druhú asistenciu na gól Nicka Paula v 55. minúte a pripísal si prvý bod v tohtoročnej play off. V prípade vypadnutia by teoreticky mohol posilniť slovenskú reprezentáciu na májových MS v Česku. Štvrtý zápas je na programe opäť na ľade Tampy v sobotu o 23.00 SELČ.Carolina zvíťazila v ďalšom zápase Východnej konferencie nad New Yorkom Islanders 3:2 a rovnako vedie v sérii už 3:0 na zápasy. "Ostrovania" prestrieľali súpera 31:22, hostí však držal nad vodou dánsky brankár Frederik Andersen a ich víťazný gól strelil fínsky útočník Sebastian Aho.