Černák asistoval, Tampa Bay však prehrala na ľade New Yorku Rangers

výsledky NHL:



New York Rangers - Tampa Bay 3:1 /za hostí Černák 0+1/, Toronto - Dallas 5:4, Chicago - Minnesota 1:2



















New York 8. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák si v noci na štvrtok v NHL pripísal na konto asistenciu. Tampa Bay však prehrala na ľade New Yorku Rangers 1:3. Černák odohral 22:40 min a zaznamenal mínusový bod. Na treťom triumfe "jazdcov" za sebou sa dvoma gólmi podieľal Jimmy Vesey.Tampa prišla v druhej tretine o ruského zadáka Michaila Sergačova. Po zákroku Alexisa Lafrenierea pri mantineli ho odniesli na nosidlách so zraneným kolenom. Sergačov sa proti Rangers vrátil na ľad po 17-zápasovej pauze spôsobenej zranením nohy, ktoré utrpel vlani v decembri. Toronto zvíťazilo nad Dallasom 5:4. Ústrednou postavou Maple Leafs bol William Nylander, ktorý vsietil dva góly a pridal aj asistenciu. Jeho spoluhráč z útoku John Tavares mal bilanciu 1+2. Dallasu nepomohli ani dva presné zásahy Jevgenija Dadonova. Chicago prehralo s Minnesotou 1:2.