Černák bodoval pri triumfe Tampy nad Nashvillom, Marner natiahol sériu

NHL - výsledky:



Tampa Bay - Nashville 5:2 /Černák za domácich 0+1/, Toronto - Los Angeles 5:0, Florida - Detroit 5:1, St. Louis - Winnipeg 2:5, Dallas - Ottawa 4:3 pp

New York 9. decembra (TASR) - Slovenský obranca Erik Černák sa jednou asistenciou podieľal na víťazstve hokejistov Tampy Bay v zámorskej NHL nad Nashvillom 5:2. Domáci rozhodli o svojom triumfe tromi gólmi v tretej tretine.Černák bol pri zrode úvodného gólu Lightning po 76 sekundách hry, keď začal akciu spoza svojej bránky a Ian Cole potom dlhým pasom poslal do brejku Braydena Pointa. Ten si v dueli pripísal dva presné zásahy. Pre slovenského zadáka to bol štvrtý bod v prebiehajúcom ročníku profiligy, na prvý gól stále čaká. Ako druhý najvyťaženejší hráč Tampy odohral 21:45 min, mal šesť bodyčekov (najviac v tíme), jednu strelu i tri plusové body.Mitch Marner prispel jedným gólom k víťazstvu Toronta nad Los Angeles 5:0 a opäť vylepšil klubový rekord, keď bodoval už v 21. dueli v sérii. Iľja Samsonov si pripísal 29 zákrokov a zaznamenal svoje prvé čisté konto v drese Toronta, siedme v kariére.Winnipeg si pripísal tretí triumf za sebou, keď uspel na ľade St. Louis 5:2. Pierre-Luc Dubois skóroval dvakrát a pridal k tomu jednu asistenciu. Florida dosiahla štyri góly v druhej tretine a Detroit doma zdolala 5:1. Tyler Seguin gólom 29 sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol o víťazstve Dallasu nad Ottawou 4:3.