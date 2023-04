Černák bude chýbať Tampe aj v piatom zápase proti Torontu

Tampa 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák z Tampy Bay vynechá aj piaty duel série 1. kola play off NHL proti Torontu, ktorý sa hrá v piatok o 1.00 SELČ na ľade Maple Leafs. Obranca Lightning sa stále zotavuje zo zranenia, ktoré mu spôsobil v prvom zápase súperov útočník Michael Bunting, keď ho zasiahol lakťom do hlavy.



Tréner "bleskov" Jon Cooper potvrdil v utorok zámorským novinárom, že Černák vynechá štvrtý zápas za sebou. Podľa TSN 25-ročný obranca oficiálne pauzuje pre zranenie v hornej časti tela. Bunting dostal v stretnutí za nedovolený zákrok trest na 5 minút + DKZ a dodatočne trojzápasový dištanc. Ten mu už vypršal, takže v piatom súboji už bude môcť nastúpiť. Černáka počas absencie zastúpil v defenzíve Lightning skúsený Zach Bogosian.



Vlaňajší finalista je krok od vyradenia z play off. V noci na utorok podľahol vo štvrtom dueli Torontu 4:5 po predĺžení, hoci viedol ešte v 50. minúte 4:1. V sérii prehráva 1:3 na zápasy.