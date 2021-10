Černák chce v Žiline nadviazať na prácu, ktorú začali so Staňom

Žilina 7. októbra (TASR) - Pre Petra Černáka bolo vymenovanie na post hlavného trénera futbalistov MŠK Žilina emotívne. V pondelok vystriedal na lavičke odvolaného Pavla Staňa, ktorému dovtedy robil asistenta. Vedenie klubu pristúpilo k zmene po víkendovej prehre v Michalovciach 0:1, po ktorej čaká na víťazstvo vo Fortuna lige päť zápasov.



Podľa športového manažéra Karola Belaníka pociťovali "šošoni" nedostatky už od augustovej prehry na ihrisku nováčika z Liptovského Mikuláša (1:2). Odvtedy zdolali v najvyššej slovenskej súťaži jedine Senicu (3:0), z Európskej konferenčnej ligy vypadli s Jabloncom v súčte dvoch duelov 1:8 a s odretými ušami zvládli dve pohárové stretnutia so súpermi z nižších súťaží.



"Nebola to pre nás príjemná záležitosť, ale museli sme a chceli sme to rešpektovať. Cením si dôveru, ktorú som dostal od vedenia klubu. Je to pre mňa česť, ale zároveň aj obrovská zodpovednosť, pracovať ako hlavný tréner pre klub ako MŠK Žilina. Verím, že spolu s realizačným tímom vytvoríme silný kolektív, ktorý nás spoločne s chalanmi privedie dobrou prácou k dobrým výsledkom. Nebola to jednoduchá situácia pre Paliho ani pre tých, ktorí sme tu zostali. Spolupracovali sme dlhodobo a postavili sme základy všetkej roboty, ktorá sa tu spravila. Nebola jednoduchá a bola podľa mňa dobre odvedená. Nakoniec nám nevyšli niektoré zápasy výsledkovo a priniesli túto zmenu. Myslím si, že s Palim mám nadštandardný vzťah, aj takéto situácie prináša futbalový život," povedal 45-ročný Černák na štvrtkovej tlačovej konferencii, na ktorej ho oficiálne predstavili vo funkcii.



Po desiatich kolách figurujú Žilinčania na siedmej priečke tabuľky. V sobotu 16. októbra privítajú Dunajskú Stredu: "Reprezentačnou prestávkou vznikol priestor, aby sme mohli niektoré veci upokojiť a zadefinovať. Pripravíme sa na ťažký zápas s Dunajskou Stredou. Výsledok sa nedá zaručiť dopredu, ale je to výzva, musíme sa pozerať na každý najbližší súboj. Chcel by som vrátiť tímu sebavedomie, máme piliere, na ktorých to vieme postaviť. Je to tím výborných chalanov aj z ľudskej stránky, s obrovským potenciálom a kvalitou. Sú veľmi pracovití, na tom sa dá stavať. Chceme sa opäť vrátiť na vlnu zo začiatku sezóny, nadviazať na prácu, ktorú sme začali s Palim a ktorá bola podľa mňa dobrá."



Černák si už v klube prešiel viacerými úlohami od akadémie cez B-mužstvo po asistenta v A-tíme. Už v pozícii hlavného kouča dodal, že značka MŠK Žilina velí hľadieť aj na výsledky: "Beriem to aj ako ohodnotenie mojej práce. Nie je to však len o mne, je to o tom, ako dokážeme spolu s realizačným tímom ovplyvňovať chalanov. Budeme ich viesť cestou dospelosti. Tím potrebuje dozrieť ľudsky aj futbalovo, budeme im k tomu čo najviac pomáhať. Chalani ma poznajú, vieme, čo od seba môžeme očakávať. Urobíme všetko, aby sme boli úspešní."