Černák dal gól, Tampa podľahla Buffalu, Islanders do play off

New York 16. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák strelil v noci na utorok svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne NHL, jeho Tampa Bay však podľahla Buffalu 2:4. Hráči New Yorku Rangers si víťazstvom 4:0 nad Ottawou definitívne zaistili Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti. Ich mestský rival Islanders uspel na ľade New Jersey 4:1 a spečatil svoj postup do play off.







UPOZORNENIE: Správu rozširujeme o ďalšie informácie.