Černák, Fehérváry ani Pospíšil nebodovali, ich tímy prehrali

NHL - výsledky:



New York Rangers - New York Islanders 7:4, Winnipeg - Tampa Bay 7:4, Boston - Seattle 2:0, Carolina - Washington 4:2, Minnesota - Toronto 2:1 pp, Anaheim - Chicago 2:4, Calgary - Edmonton 2:4



New York 4. novembra (TASR) - Ani jeden z trojice slovenských hokejistov sa v nočných zápasoch NHL netešil z víťazstva. Obranca Erik Černák mal dva plusové body, no jeho Tampa Bay podľahla na ľade Winnipegu 4:7. "Plusku" si pripísal aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry pri prehre na ľade Caroliny 2:4. Rovnakým výsledkom podľahlo Calgary v zostave s útočníkom Martinom Pospíšilom na domácom ľade Edmontonu.Tampa viedla na ľade lídra celej NHL Winnipegu 2:0, no napokon odišla bez bodu. Domáci triumfovali 7:4, čím dosiahli tretie víťazstvo za sebou a jedenáste v sezóne. Jets zdolali tohto súpera v piatom vzájomnom zápase v sérii. Černák odohral zápas v tretej obrannej dvojici "bleskov" s Ryanom McDonaghom. Na ľade strávil celkovo 18:41 min a bol jediný hráč hostí s dvoma plusovými bodmi.Fehérváry bol druhý najvyťaženejší hráč Washingtonu aj zápasu v Caroline za kolegom z obrannej dvojice Johnom Carlsonom (26:10). Odohral celkovo 21:59 min a prezentoval sa aj dvoma hitmi. Útočník Washingonu Alexander Ovečkin skóroval vo štvrtom zápase za sebou. V sezóne má na konte už sedem presných zásahov a v kariére už 860. K vyrovnaniu historického rekordu Waynea Gretzkého potrebuje ešte 34 gólov. Carolina zvíťazila v šiestom zápase za sebou, Capitals prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.Aj v druhej "bitke o Albertu" v prebiehajúcej sezóne sa zrodilo víťazstvo hostí. Zatiaľ čo v prvom vzájomnom zápase zvíťazili hráči Calgary v Edmontone 4:1, tentoraz "olejárom" doma podľahli 2:4. Hostia druhýkrát v sezóne nastúpili bez zraneného kapitána Connora McDavida. V ich drese zažiaril útočník Leon Draisaitl, ktorý skóroval už v 20. sekunde a neskôr pridal dve asistencie. Martin Pospíšil nastúpil na pravom krídle prvej formácie s Nazemom Kadrim a Connorom Zarym. Nebodoval v deviatom zápase za sebou a v 50. minúte dostal menší trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou. Hostia presilovku využili a Zach Hyman v nej strelil gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný. Pospíšil odohral celkovo 12:05 minúty.Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v prvom newyorskom derby sezóny nad Islanders 5:2. Upevnili si tak priebežnú druhú priečku v tabuľke Východnej konferencie za Floridou. Islanders prehrali vo štvrtom z uplynulých piatich zápasov.Hráči Bostonu triumfovali nad Seattlom 2:0, pričom oba góly padli už do 10. minúty. Bruins dosiahli prvýkrát v sezóne dve víťazstvá za sebou v riadnom hracom čase. Hráči Seattlu prehrali tretí duel v sérii. Brankár Jeremy Swayman dosiahol prvé čisté konto v sezóne.Minnesota zvíťazila nad Torontom 2:1 po predĺžení, keď víťazný gól strelil v 63. minúte Matt Boldy. Wild bodovali vo všetkých štyroch domácich zápasoch. Connor Bedard odohral na ľade Anaheimu prvý trojbodový zápas v sezóne, tromi primárnymi asistenciami prispel k víťazstvu Chicaga 4:2. Blackhawks prvýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch za sebou.