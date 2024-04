Černák je prvý Slovák s miestenkou v play off, Tampa má voľnú kartu

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)



Góly: 11. Thompson (Peterka, Tuch), 35. Dahlin (Thompson, Tuch), 40. Quinn (Benson, Power), 54. Quinn (Benson, Cozens) – 30. Cates (Tippett, York), 50. Tippett (Sanheim, Laughton). Brankári: Luukkonen - Fedotov, strely na bránku: 19:34.







Carolina Hurricanes - Washington Capitals 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)



Góly: 35. Guentzel (Slavin, Fast), 52. Nečas (Skjei, Kuznecov), 59. Aho (Burns, Guentzel), 60. Guentzel (Slavin) – 4. Ovečkin (Strome, van Riemsdyk), 20. Ovečkin (Carlson, Strome). Brankári: Kočetkov - Kuemper, strely na bránku: 45:16.







Detroit Red Wings - New York Rangers 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)



Góly: 8. Copp (Veleno, Seider), 22. Compher (Petry, Perron), 34. Larkin (Perron, Gostisbehere) – 6. Cuylle, 20. Goodrow (Vesey, Brodzinski), 34. Goodrow (Vesey, Brodzinski), 51. Kreider (Zibanejad, Panarin). Brankári: Lyon - Quick, strely na bránku: 34:38.







Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)



Góly: 2. Perry (Nurse, Ceci), 18. McDavid (Ekholm, Draisaitl), 29. Ekholm (Draisaitl, Bouchard), 40. Kane (McLeod, Ceci), 45. McDavid (Bouchard, Hyman), 52. Kane (McLeod, Kulak) – 12. Drouin (MacKinnon, Rantanen), 16. Colton (Lehkonen, Makar). Brankári: Skinner - Georgijev, strely na bránku: 47:23.







Anaheim Ducks - Seattle Kraken 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)



Góly: 37. Carlsson – 17. Wright (Bjorkstrand, Dumoulin), 23. Wright (Schwartz, Schultz), 32. Beniers (Wright, Bjorkstrand). Brankári: Dostál - Grubauer, strely na bránku: 17:27.







Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 7:4 (0:0, 1:4, 6:0)



Góly: 27. Kerfoot (Kesselring), 49. Doan (McBain, Maccelli), 50. Bjugstad (Keller, Schmaltz), 50. Carcone (O'Brien), 55. Carcone (Kerfoot, Dermott), 56. Brown (Keller, Schmaltz), 58. Cooley (Crouse, Guenther) – 28. Eichel (McNabb, Theodore), 32. Karlsson (Brisson, Theodore), 35. Mantha (Karlsson, Dorofejev), 39. Stephenson (Cotter, Whitecloud). Brankári: Vejmelka - Thompson, strely na bránku: 32:24.







Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 21:12 0 0 0 +1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning







Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers

New York 6. apríla (TASR) - Tri tímy majú po nočných zápasoch hokejovej NHL istotu play off. Priamo na ľade si ju vybojoval Edmonton, ktorý zdolal Colorado 6:2. Prehry Washingtonu, Detroitu a Philadelphie zas zaistili miesto vo vyraďovačke pre Toronto a Tampu Bay so Slovákom Erikom Černákom. Tomáš Tatar sa opäť nezmestil do zostavy Seattlu, ktorý zvíťazil v Anaheime 3:1.O víťazstvo Edmontonu sa gólovo zaslúžili hviezdny Connor McDavid a Evander Kane, každý z nich mal po dva presné zásahy. V Západnej konferencii si tak vytvorili nedostihnuteľný trinásťbodový náskok na priebežne deviate St. Louis a majú istotu voľnej karty. Colorado malo už predtým miestenku v nadstavbovej časti. Súboj priniesol konfrontáciu McDavida s Nathanom MacKinnona, ktorí bojujú o Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Kapitán Oilers má vďaka dvom gólom na konte 128 bodov a v tejto štatistike mu patrí priebežná tretia priečka. MacKinnon si v nočnom stretnutí pripísal asistenciu a so 131 bodmi je druhý. Na čele zostal Nikita Kučerov z Tampy Bay, ktorý má 133 bodov. Do konca základnej časti odohrá Colorado ešte päť, Lightning šesť a Edmonton sedem zápasov.McDavid sa stal štvrtým hráčom v histórii Oilers, ktorý má za sebou osem sezón s 30 gólmi, pripojil sa k Jarimu Kurrimu (10 v sezóne 1980/81 až 1989/90), Waynovi Gretzkému (9 od 1979/80 do 1987/88) a Glennovi Andersonovi (8 v ročníkoch 1980/81 až 1987/88). "Po veľmi zlom začiatku sezóny sme sa naozaj vzchopili. V tomto tíme je veľa odolnosti a charakteru. Je to samozrejme len jeden krok, ale musíte to urobiť, aby ste si dali šancu na víťazstvo," uviedol Leon Draisaitl podľa nhl.com. Nemecký útočník dosiahol v stretnutí dve asistencie a piatykrát v kariére prekonal 100-bodovú hranicu v sezóne. V tejto má na konte 39 gólov a 62 asistencií.Slovenský útočník Tatar sa nezmestil do zostavy Seattlu v piatom z predchádzajúcich šiestich zápasov. Shane Wright, štvorka draftu 2022 strelil dva góly a zaznamenal svoj prvý viacbodový zápas v profilige. "Len hrám sebavedomo a od spoluhráčov som dostal niekoľko dobrých prihrávok," uviedol center druhej formácie, ktorý pred necelými dvoma rokmi skončil v drafte za dvoma Slovákmi Jurajom Slafkovským, Šimonom Nemcom a Loganom Cooleym. Wright si pripísal aj asistenciu a stal sa prvou hviezdou duelu. Skóroval aj Matty Beniers, Oliver Bjorkstrand mal dve asistencie. Kraken zvíťazili v štvrtom z uplynulých šiestich zápasov, ale už stratili šancu na postup do play off.Prehra Detroitu s New Yorkom Rangers (3:4), Philadelphie na ľade Buffala (2:4) a Washingtonu na ľade Caroliny (2:4) otvorila dvere do play off Torontu a Tampe, ktoré majú na východe istotu voľnej karty a jeden z nich postúpi priamo z Atlantickej divízie. Černák sa tak stal prvým Slovákom v prebiehajúcej sezóne NHL s istotou play off.Jeho krajan Martin Fehérváry strávil na ľade 21:12 minúty a bol druhý najvyťažovanejší hráč tímu. Zápas ukončil s pluskou a dvoma hitmi. Oba góly Washingtonu strelil Alexander Ovečkin, ktorý ich má na konte dokopy už 851. Jeho tím prehral piatykrát za sebou a stráca bod na pozíciu s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii, kde momentálne figuruje Philadelphia. Capitals pritom viedli po prvej časti 2:0 zásluhou ruského krídelníka. "Chlapci do toho dali všetko. Aj preto to na konci bolelo," uviedol útočník domácich Tom Wilson. Podobný názor mal aj tréner Spencer Carbery: "Myslím si, že chlapci bojovali a snažili sa chrániť náskok. Mali sme niekoľko slušných striedaní, v ktorých sme kontrolovali hru, ale výsledok je sklamanie." Carolina v druhej tretine znížili zásluhou Jakea Guentzela a v tretej rozhodla troma gólmi, keď využila dve presilové hry. V 52. minúte premenil početnú výhodu Martin Nečas a víťazný gól dosiahol vo formáte 5 na 4 111 sekúnd pred sirénou opäť Sebastian Aho. V závere Guentzel svojím druhým gólom v stretnutí upravil do prázdnej brány na 4:2. "Mal som šťastie, že brankár vyrazil puk presne ku mne a bola odkrytá bránka. Ale aj tak si myslím, že sme dnes odviedli dobrú prácu v presilovkách a dali sme dva góly," uviedol Aho. "Či už by sme vyhrali alebo nie, páčilo sa mi, ako sme si išli za svojím cieľom. Nemusí to byť nevyhnutne tak, ako si to želáte, ale myslím si, že to bolo solídnych 60 minút," skonštatoval Rod Brind'Amour, tréner Hurricanes.Red Wings prehrali piaty z uplynulých šiestich duelov a skomplikovali si šance na postup do vyraďovacej časti. Proti lídrovi súťaže prehrávali 0:1 aj 1:2, ale v polovici druhej časti sa dostali do vedenia zásluhou kapitána Dylana Larkina, ktorý dosiahol 30. gól v sezóne. Za predchádzajúcich 30 rokov sa stal štvrtým hráčom Detroitu, ktorý dosiahol 30 gólov v troch sezónach za sebou, pripojil sa k Brendanovi Shanahanovi (5), Henrikovi Zetterbergovi (4) a Sergejovi Fedorovovi (3). "V tejto časti sezóny je každá prehra pocitom premárnenej príležitosti. Hokej je tvrdý a tesný a musíme sa sústrediť na každú zápas," uviedol Larkin. Rangers potvrdili pozíciu najlepšieho tímu súťaže a hrdinom bol Chris Kreider, ktorý v 51. minúte využil presilovú hru a upravil na 4:3. V mužstve hostí sa darilo najviac štvrtej formácii, Barclay Goodrow strelil dva góly, Jimmy Vesey a Jonny Brodzinski mali zhodne po dve asistencie. "Bola to zábava. Samozrejme, že by som chcel presadiť častejšie, pretože je vždy pekné prispieť k víťazstvu tímu," priznal Goodrow.Sabres zvládli dôležitý duel proti Philadelphii a stále majú reálnu šancu na zisk druhej voľnej karty vo Východnej konferencii. Tá patrí práve Flyers a Buffalo stráca štyri body. Výrazný podiel na triumfe mal Jack Quinn, ktorý strelil dva góly, Tage Thompson mal bilanciu 1+1 a Alex Tuch so Zachom Bensonom si pripísali dve asistencie. "Sme tím, ktorý sa nikdy nevzdáva. Jediné, čo môžeme urobiť, je hrať každý zápas náš najlepší hokej. Na postavenie v tabuľke sa budeme pozerať až po poslednom stretnutí v základnej časti," skonštatoval Rasmus Dahlin, ktorý v 35. minúte upravil na 2:1.