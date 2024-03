Tampa si víťazstvom nad Bostonom 3:1 polepšila v boji o play off

NHL - výsledky



Buffalo - Ottawa 2:6, Tampa Bay - Boston 3:1

New York 28. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili nad Bostonom 3:1 v nočnom zápase NHL a upevnili si pozíciu na prvom mieste v boji o prvú voľnú kartu vo Východnej konferencii. Bolo to pre nich siedme víťazstvo z uplynulých ôsmich duelov. Bruins si mohli zaistiť play off, ak by v tomto zápase získali aspoň bod. Obranca Erik Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici s Mathewom Dumbom a do kanadského bodovania sa nezapísal, na ľade strávil 20:24 minúty.Po 60 odohratých zápasoch má Černák na konte 11 kanadských bodov (1+10). Útočník Nikita Kučerov uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky, ktorý pre neho znamenal 124. bod v prebiehajúcej sezóne. Vďaka tomu sa vrátil na priebežné prvé miesto kanadského bodovania súťaže s tesným náskokom na Nathana MacKinnona z Colorada. Útočník Nick Paul odohral svoj 400. zápas v NHL a v 11. minúte asistoval pri úvodnom góle domácich z hokejky Mitchella Chaffeea. Naň v 18. minúte odpovedal Danton Heinen, no Tampa získala späť tesný náskok v 27. minúte zásluhou Braydena Pointa. "" uviedol tréner Tampy Jon Cooper.Lightning sú za uplynulých 10 zápasov najlepší tím Východnej konferencie, keď získali 17 bodov. V marci nebodovali iba v jednom z 10 stretnutí. Na pozícii prvej voľnej karty majú pred druhým Washingtonom 6-bodový náskok, Detroit, ktorý je prvý "pod čiarou," zaostáva o osem. "Blesky" majú zároveň reálnu šancu prebojovať sa do vyraďovacej časti cez umiestnenie v divízii, v Atlantickej majú priebežne trojbodové manko na Toronto.Hráči Bostonu nevyužili príležitosť dostať sa na prvé miesto priebežného poradia celej súťaže i Východnej konferencie. Prehrali tretí z uplynulých štyroch duelov, no naďalej sú s 99 bodmi na vrchných priečkach konferencie s prakticky istou účasťou v play off. Bruins odohrali druhý zápas v priebehu dvoch dní, v predošlom triumfovali na Floride proti domácim Panthers 4:3. "" poznamenal kormidelník Bostonu Jim Montgomery.V súboji tímov bez reálnej šance na účasť vo vyraďovacej časti zvíťazili hráči Ottawy na ľade Buffala 6:2. Presvedčivý výsledok dosiahli najmä vďaka výbornej prvej tretine, v ktorej si už v 9. minúte vypracovali štvorgólový náskok a prezentovali sa v nej takmer 28-percentnou úspešnosťou streľby. "uviedol Pinto.Podľa obrancu Buffala Rasmusa Dahlina sa na prehre podpísala skutočnosť, že tím nedodržal herný plán a nechal sa rozhodiť rýchlym gólom. "Brankár domácich Ukko-Pekka Luukkonen inkasoval z 9 striel 4 góly a následne uvoľnil miesto Devonovi Levimu. V 27 z 29 uplynulých zápasov inkasoval maximálne tri góly a podľa Dahlina ho tím vôbec nepodržal.uviedol Dahlin.Na víťazstve "senátorov" sa najvýraznejšou mierou podieľal útočník Shane Pinto, ktorý nazbieral štyri kanadské body za gól a tri asistencie. Brady Tkachuk, Boris Katchouk, Jakob Chychrun a Drake Batherson mali zhodnú bilanciu 1+1.Ottawa, ktorá stráca na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii 15 bodov, zvíťazila v treťom zápase po sebe a na klziskách súperov triumfovala vo štvrtom z uplynulých piatich duelov. Senators chýbali vo vyraďovacej časti aj v predošlých šiestich sezónach. Manko Buffala na Washington, ktorý priebežne drží pozíciu druhej voľnej karty, je 8-bodové, Sabres však odohrali o dva zápasy viac než Capitals a do konca základnej časti ich čaká už iba deväť duelov.