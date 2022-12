Černák nedohral duel za Tampu Bay, Slafkovský nebodoval

NHL - výsledky:



San Jose - Philadelphia 3:4 pp, Washington - Ottawa 3:4 pp, Tampa Bay - New York Rangers 2:1 pp a sn, Florida - Montreal 7:2, Buffalo - Detroit 6:3, New York Islanders - Columbus 2:1, Winnipeg - Vancouver 4:2, Minnesota - Dallas 1:4, St. Louis - Chicago 3:1, Arizona Coyotes - Toronto 6:3, Colorado - Los Angeles 4:5 pp a sn

New York 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák pre zranenie nedohral piatkový duel NHL. Zo zápasu odstúpil v závere prvej tretiny po strete s útočníkom New Yorku Rangers Samuelom Blaisom. Tampa Bay napokon v súboji zvíťazila 2:1 po nájazdoch.V bránke Rangers sa nepredstavil Jaroslav Halák, prednosť opäť dostal Igor Šesťorkin. Tampe patrí 5. miesto vo Východnej konferencii, "jazdci" sú na 9. mieste. Zo Slovákov nastúpil ešte Juraj Slafkovský, no Montreal prehral vysoko na ľade Floridy 2:7. Najvyššie draftovaný hráč z tohto roku odštartoval duel v druhej formácii a do kanadského bodovania sa nezapísal. Canadiens neuspeli štvrtýkrát v rade a sú na východe tretí od konca.