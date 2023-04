Černák nedohral víťazný duel Tampy, New Jersey prehralo s Rangers

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:



New Jersey - NY Rangers 1:5



/stav série: 0:1/







Toronto - Tampa Bay 3:7



/stav série: 0:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Vegas - Winnipeg 1:5



/stav série: 0:1/







Colorado - Seattle 1:3



/stav série: 0:1/

New York 19. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay vstúpili úspešne do play off zámorskej NHL. Finalista uplynulej sezóny vyhral v prvom dueli 1. kola na ľade Toronta 7:3. Zápase v drese hostí nedohral slovenský obranca Erik Černák po faule Michaela Buntinga do oblasti hlavy v druhej tretine. Hráči New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehrali doma v prvom dueli série s New Yorkom Rangers 1:5, v bránke hostí dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Igor Šesťorkin.Tampa viedla už po prvej tretine v Toronte o tri góly a hoci domáci ešte znížili na 2:3, záver druhej časti hry patril opäť tímu Lightning. Dva góly v ňom dosiahli hostia pri päťminútovom vylúčení Buntinga, ktorý dostal trest do konca zápasu za nedovolený úder do oblasti hlavy Černáka. Incident sa stal v 36. minúte a slovenský obranca sa už do hry nevrátil. Dovtedy stihol odohrať 9:36 min s jednou strelou, jedným hitom, tromi zblokovanými strelami a dvoma trestnými minútami. Dva góly za Tampu zaznamenal Brayden Point, Nikita Kučerov a Corey Perry dosiahli zhodne tri body (1+2). Brankár Andrej Vasilevskij vo svojom 100. štarte v play off predviedol 28 zákrokov. Až štyri góly dosiahli hostia v početnej výhode. Za Toronto mal Mitch Marner tri asistencie.Hráči New Yorku Rangers zvládli prvý diel série s New Jersey, keď na ľade rivala vyhrali jednoznačne 5:1. Chris Kreider zaznamenal dva góly v presilovke, obranca Adam Fox sa blysol štyrmi asistenciami. Brankár Šesťorkin zlikvidoval 27 striel, prekonal ho až 166 sekúnd pred koncom duelu Jack Hughes z trestného strieľania. Tatar bol so štyrmi strelami druhý najaktívnejší hráč v drese "diablov", na ľade strávil 16:22 min s jedným mínusovým bodom, jedným bodyčekom a jednou zblokovanou strelou.Vegas ako najvyššie nasadený tím v Západnej konferencii prehral prvý zápas doma s Winnipegom 1:5. Za hostí skóroval Adam Lowry dvakrát a Blake Wheeler si pripísal gól a dve asistencie. Jediný presný zásah domácich zaznamenal William Karlsson. Obhajca titulu z Colorada podľahol doma Seattlu 1:3. Za hostí dosiahol v ich prvom zápase v play off v histórii Alexander Wennberg gól a asistenciu, v drese "lavín" sa strelecky presadil iba Mikko Rantanen.