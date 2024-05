Černák neposilní reprezentáciu na MS, dôvodom je nedoliečené zranenie

Bratislava 2. mája (TASR) - Erik Černák neposilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na nadchádzajúcich MS v Ostrave. Dôvodom je nedoliečené zranenie obrancu Tampy Bay. V stredu večer to na sociálnej sieti X potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.



Černákovi sa skončila klubová sezóna po vypadnutí Tampy Bay v 1. kole play off NHL. Hráči Lightning prehrali vo štvrťfinále Východnej konferencie s Floridou Panthers 1:4 na zápasy. Už krátko po vyradení tímu zámorské médiá informovali, že dvadsaťšesťročný zadák dohrával play off so zranením ramena, ktoré utrpel v druhom zápase série s Floridou.



Černák odohral v tejto sezóne 69 zápasov v základnej časti so ziskom 13 bodov (2+11). Niekoľko stretnutí vynechal pre zranenia v hornej časti tela, respektíve pre chorobu. V piatich dueloch play off si pripísal jednu asistenciu.