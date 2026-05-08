Černák neposilní Slovensko na šampionáte vo Švajčiarsku
Spišská Nová Ves 8. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák z klubu NHL Tampa Bay Lightning neposilní slovenskú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku (15. až 31. mája). Dôvodom sú zdravotné problémy, informoval v piatok tréner národného tímu Vladimír Országh.
Černákovi sa sezóna skončila po vypadnutí Tampy hneď v prvom kole play off NHL s Montrealom po výsledku 3:4 na zápasy. „Telefonoval som s ním. Bol pripravený prísť, no po poslednom zápase v NHL mal zdravotné problémy, ktoré ho vyradili približne na mesiac. Aj keby jeho tím postúpil, Erik by nemohol hrať. Rozprávali sme sa o tom, že mal krátku sezónu a prišiel by nás posilniť. Žiaľ, jeho zdravotný stav po poslednom zápase nebol dobrý a neposilní nás,“ uviedol Országh.
Jeho zverenci odohrajú v sobotu 9. mája posledný prípravný zápas pred MS. V Spišskej Novej Vsi nastúpia od 16.00 h proti Dánsku. V piatkovom zápase prehrali s týmto súperom 0:3.
