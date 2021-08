Ľahšie bolo vyhrať ho než priniesť, priznal Černák o Stanleyho pohári

Na snímke zľava organizátor akcie Stanley Cup Košice 2021 Róbert Schwarcz, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a slovenský hokejový reprezentant a dvojnásobný víťaz Stanley Cup-u Erik Černák na tlačovej konferencii pri príležitosti príchodu Stanleyho pohára do Košíc 31. augusta 2021 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 31. augusta (TASR) - S niekoľkohodinovým meškaním priniesol slovenský hokejista Erik Černák Stanleyho pohár do Košíc. Program najslávnejšej hokejovej trofeje v metropole východu sa viackrát zmenil a prvú zastávku mal mať v utorok podvečer v priestoroch mestskej radnice.poznamenal Černák s úsmevom.Oficiálny program v Košiciach sa mal začať tlačovou konferenciou a pokračovať vystavením v priestoroch Steel arény. Na poslednú chvíľu však prišlo k zmenám." povedal organizátor príchodu Stanleyho pohára do Košíc Róbert Schwarcz.Erik Černák získal trofej aj v ročníku 2019/2020, no pre pandemické opatrenia ju nemohol priniesť do Košíc. V drese Tampy Bay však ako prvý Slovák dokázal trofej obhájiť a na druhý pokus sa to už, hoci s komplikáciami, podarilo.poznamenal 24-ročný obranca.Stanleyho pohár už na Slovensko prinieslo viacero hráčov, ktorí z neho v rámci osláv jedli rôzne pokrmy.priznal Černák. V mladom veku je už dvojnásobný držiteľ prestížnej trofeje, okrem nej má v zbierke úspechov aj tituly zo slovenskej extraligy či bronz z MS hráčov do 20 rokov.Černák je po Jiřím Bicekovi druhý hokejista, ktorý priniesol slávny pohár do Košíc. Bicekovi sa to podarilo v roku 2003, keď mal Černák šesť rokov.priznal.