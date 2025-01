Černák odohral 400 zápasov v základnej časti ako 25. slovenský hráč

Tampa Bay 6. januára (TASR) - Obranca Erik Černák z Tampy Bay sa stal 25. slovenským hokejistom, ktorý odohral 400 zápasov v základnej časti NHL. Míľnik dosiahol v nočnom stretnutí na ľade Anaheimu, v ktorom jeho tím podľahol 1:4 a pripísal si štvrtú prehru po sebe. Černák sa zároveň stal ôsmym slovenským obrancom s minimálne 400 zápasmi v NHL.



Slovenský rekordér Zdeno Chára nastúpil v NHL do 1680 duelov základnej časti. Černák sa v poradí posunul pred Branka Radivojeviča, ktorý odohral 399 duelov. Pred ním sa na túto métu dostalo šestnásť útočníkov, sedem obrancov a jeden brankár (Jaroslav Halák).



Černáka draftoval v roku 2015 klub Los Angeles Kings zo 43. miesta, no v drese "kráľov" nikdy v NHL nenastúpil. Do profiligy sa prebojoval vo farbách Tampy Bay Lightning v ročníku 2018/2019 a odvtedy je pevná súčasť obrany "bleskov." V rokoch 2020 a 2021 v ich farbách získal Stanleyho pohár.