Černák pomohol zastaviť víťaznú šnúru Winnipegu, McDavid má 1000 bodov

NHL - sumáre:



Florida Panthers - New Jersey Devils 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)



Góly: 13. Boqvist (Tkachuk, Bennett), 25. Reinhart (Barkov) - 11. Noesen (L. Hughes, Hischier), 20. Bratt (Hamilton, J. Hughes), 26. Mercer (J. Hughes, Hischier), 40. Noesen (Hischier, J. Hughes), 44. Bratt, 55. Bratt. Brankári: Bobrovskij - Allen, strely na bránku: 27:29.







New York Rangers - San Jose Sharks 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)



Góly: 32. Zibanejad (Fox, Smith), 34. Vesey (Carrick), 37. Trocheck (Panarin, Lafreniere) – 3. Liljegren (Kunin, Sturm), 60. Zetterlund (Eklund, Toffoli). Brankári: Šesťorkin - Blackwood, strely na bránku: 35:27.







Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 4:5 pp (1:1, 1:1, 2:2 - 0:1)



Góly: 7. Tkachuk (Norris, Hamonic), 29. Batherson (Stützle, Sanderson), 45. Norris (Chabot, Greig), 51. Gaudette (Chabot, Greig) - 3. Sanheim (Andrae, Hathaway), 39. Konecny (Cates, Seeler), 51. Richard (Brink, Zamula), 53. Brink (Richard, Sanheim), 65. Mičkov (Konecny, Sanheim). Brankári: Ullmark - Fedotov, strely na bránku: 37:19.







Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 8. Guentzel (Paul, McDonagh), 24. Hagel (Raddysh, Lilleberg), 25. Cirelli (Hedman, Kučerov), 60. Guentzel (Černák) - 27. Lowry (Miller, Fleury). Brankári: Vasilevskij - Comrie, strely na bránku: 29:24.







Buffalo Sabres - St. Louis Blues 4:3 pp (2:1, 0:2, 1:0 - 1:0)



Góly: 13. Benson (Krebs, Power), 17. McLeod (Bryson, Tuch), 53. Tuch (McLeod, Byram), 62. Dahlin (Peterka, Quinn) - 4. Saad (Schenn, Parayko), 26. Bučnevič (Kyrou, Neighbours), 38. Saad (Schenn, Holloway). Brankári: Levi - Binnington, strely na bránku: 33:27.







Dallas Stars - Boston Bruins 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)



Góly: 2. Duchene (Marchment, Seguin), 7. Dadonov z tr. str., 35. Stankoven (Benn, Harley), 36. Bäck (Blackwell, Lindell), 40. Dadonov (Steel, Bäck), 41. Hintz (Robertson, Smith), 58. Marchment (Seguin, Duchene) - 18. Coyle (Frederic, Lohrei), 44. Pastrňák (Geekie). Brankári: Oettinger - Swayman, strely na bránku: 38:25.







Minnesota Wild - Montreal Canadiens 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 33. Boldy (Johansson, Kaprizov), 53. Rossi (Spurgeon, Chisholm), 60. Kaprizov (Gaudreau). Brankári: Gustavsson - Montembeault, strely na bránku: 28:19.







Edmonton Oilers - Nashville Predators 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 23. McDavid (Draisaitl, Nurse), 26. Nurse (Kulak, Janmark), 63. Nurse (McDavid, Draisaitl) - 9. McCarron (Josi), 58. Smith (L'Heureux, Lauzon)







Seattle Kraken - Chicago Blackhawks 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 25. Beniers (McCann, Bjorkstrand), 42. Schwartz (Stephenson, Evans), 60. Tanev - 44. Donato. Brankári: Daccord - Mrázek, strely na bránku: 26:19.







Vancouver Canucks - New York Islanders 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)



Góly: 3. Lekkerimäki (Miller, Hronek), 59. Myers (Blueger) - 18. Pageau (Lee, Wahlstrom), 21. Mayfield (Horvat), 23. Engvall (Holmström, Hutton), 52. Lee (Horvat), 58. Dobson (Hutton, Palmieri). Brankári: Lankinen - Varlamov, strely na bránku: 26:32.





Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:38 0 1 1 +2 0 2



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:58 0 0 0 -1 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 10:49 0 0 0 +1 1 2





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 15. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Connor McDavid sa dostal v NHL na hranicu 1000 bodov. Dvadsaťsedemročný útočník to dokázal vo svojom 659. stretnutí v súťaži, pričom iba traja hráči v histórii ligy to zvládli rýchlejšie. K víťazstvu Edmontonu nad Nashvillom 3:2 po predĺžení prispel gólom a asistenciou. Zo Slovákov v noci na piatok rozšíril svoju bilanciu kanadského bodovania obranca Erik Černák, ktorý pomohol Tampe Bay k triumfu nad Winnipegom 4:1. Do histórie sa v tomto zápase zapísal brankár Andrej Vasilevskij.McDavidovi chýbal k dosiahnutí okrúhlej méty jediný bod a zaznamenal ho gólom v 23. minúte, keď vyrovnal na 1:1. Následne ešte prihral v predĺžení na víťazný gól, ktorý dal Darnell Nurse. Kanadský center sa stal 99. hráčom, z toho desiatym aktívnym, ktorý má na konte aspoň 1000 bodov. Rýchlejšie sa na túto hranicu dokázali dostať len Wayne Gretzky (424 zápasov), Mario Lemieux (513) a Mike Bossy (656). “,” povedal pre nhl.com útočník “olejárov” Ryan Nugent-Hopkins. McDavid hrá v NHL desiatu sezónu, strelil 341 gólov a zaznamenal 660 asistencií. V tomto ročníku nazbieral 19 bodov (6+13) v 14 zápasoch. Naposledy dosiahol v NHL na métu 1000 bodov útočník Toronta Maple Leafs John Tavares (11. decembra 2023).Černák prihral na gól, o ktorý sa v poslednej minúte stretnutia postaral do prázdnej bránky Jake Guentzel a zavŕšil skóre. "Blesky" ukončili víťaznú sériu Winnipegu na siedmich dueloch. V stretnutí sa o významný zápis postaral ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý vychytal 300. víťazstvo v lige, čo nikto v histórii nedokázal rýchlejšie. Vasilevskij na to potreboval 490 zápasov a prekonal doterajší rekord, ktorý držal Jacques Plante (521 zápasov). “,” povedal 30-ročný Vasilevskij. Černák zaznamenal piatu asistenciu v sezóne, na ľade bol 19:38 minúty, mal dva plusové body, zblokoval tri strely a rozdal dva hity.New Jersey zvíťazilo na ľade Floridy 6:2, no Tomáš Tatar nebodoval. Hetrikom sa blysol švédsky útočník Jesper Bratt a stal sa len tretím hráčom Devils v histórii, ktorý v jednom zápase skóroval pri hre 5 na 5, v presilovke aj v oslabení. Pred ním to dokázali John MacLean (25.2.1991) a Peter Šťastný (29.12.1991). Tatar hral necelých 11 minút a mal plusový bod. Pôvodne mu zapísali asistenciu na druhý Brattov gól a zdalo sa, že po šiestich dueloch bodoval, ale potom liga štatistiku upravila a Brattov gól je oficiálne bez asistencií.Z víťazstva sa netešil ani Juraj Slafkovský, Montreal prehral v Minnesote 0:3. Wild potvrdili skvelý štart do súťaže, vyhrali šesť z posledných ôsmich duelov a sú druhí v Západnej konferencii. Prvé čisté konto v sezóne a siedme v kariére vychytal Filip Gustavsson, stačilo mu na to 19 zákrokov. Raz ho ohrozil Slafkovský, ktorý bol na ľade takmer 18 minút a mal mínusku. Gólom a asistenciou pomohol Minnesote k víťazstvu Kirill Kaprizov a s 30 bodmi je druhý v produktivite NHL.