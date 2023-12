Černák prispel asistenciou k triumfu Tampy, Montreal víťazne

výsledky NHL:



Philadelphia - Pittsburgh 2:1 pp, Tampa Bay - Dallas 4:0 /ČERNÁK za domácich 0+1/, Montreal - Seattle 4:2, Winnipeg - Carolina 2:1, Arizona - Washington 6:0, Vegas - St. Louis Blues 1:2 pp

New York 5. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák prispel v noci na utorok v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampy Bay nad Dallasom 4:0. Bodovo naprázdno vyšiel útočník Juraj Slafkovský, no jeho Montreal zdolal Seattle 4:2. Arizona s krídelníkom Milošom Kelemenom zvíťazila nad Washingtonom 6:0. V drese hostí, ktorí prehrali druhý zápas za sebou, sa predstavil obranca Martin Fehérváry.Černák nastúpil tradične v prvej obrannej dvojici "bleskov" s Victorom Hedmanom. Švédsky bek odohral jubilejný 1000. zápas v základnej časti. Slovák strávil na ľade 19:27 minúty, získal dva plusové body a prezentoval sa tromi "hitmi". Na konci prvej tretiny získal puk na modrej čiare, dostal sa s ním až pred bránkou a prihral úplne voľnému Anthonymu Cirellimu, ktorý zvýšil na 2:0. Bola to pre neho piata asistencia v sezóne a jubilejný 80. bod v profilige. Cirelli si v stretnutí pripísal aj druhý presný zásah. Dva body získal aj Nikita Kučerov (1+1). Brankár Andrej Vasilevskij predviedol 25 zákrokov a pripísal si prvé čisté konto v sezóne. Lightning vrátili Dallasu prehru zo soboty, keď podľahli na ľade Stars vysoko 1:8.Slafkovský sa predstavil v prvom útoku Canadiens po boku Colea Caufielda a kapitána Nicka Suzukiho. Odohral 17:14 minúty a zaznamenal jednu strelu a dva hity. Nebodoval v treťom stretnutí v rade. Sean Monahan strelil dva góly za Montreal. Dvojbodový duel má za sebou aj Josh Anderson (1+1), ktorý dosiahol prvý presný zásah v sezóne a skóroval aj Tanner Pearson. V drese hostí nedostal šancu Marián Studenič a zápas sledoval ako zdravý náhradník.Arizona zvíťazila v piatom stretnutí v rade, keď zdolala Capitals 6:0. Domáci hráči už v prvej tretine strelili päť gólov. Za Coyotes nastúpil Kelemen, ktorého tréner Andre Tourigny zaradil opäť na krídlo štvrtej formácie, strávil na ľade 8:55 minúty a pripísal si jeden hit. Bol to pre neho šiesty duel v ročníku. Clayton Keller a Alexander Kerfoot zaznamenali zhodne po tri asistencie. Dva góly dosiahol Nick Schmaltz. Brankár Connor Ingram zneškodnil 26 striel súpera a získal druhé čisté konto v sezóne. V drese Washingtonu sa predstavil Fehérváry. Slovenský obranca odohral 18:23 minúty a počas nich zaznamenal dve strely, dva hity a jednu "mínusku".