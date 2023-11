Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampy v Montreale

NHL - výsledky:



Montreal - Tampa Bay 3:5 /ČERNÁK za hostí 0+1/, Carolina - Buffalo 3:2 pp, New York Rangers - Detroit 5:3, New York Islanders - Minnesota 2:4, St. Louis - Winnipeg 2:5, Calgary - Nashville 4:2, Arizona - Seattle 4:3 pp a sn, Colorado - New Jersey 6:3, Anaheim - Pittsburgh 0:2, San Jose - Philadelphia 2:1





New York 8. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák prispel v noci na stredu v zámorskej NHL asistenciou k víťazstvu Tampy Bay na ľade Montrealu 5:3. V prvom útoku Canadiens sa predstavil Juraj Slafkovský, ale nebodoval. Bodovo naprázdno vyšli aj Adam Ružička a Martin Pospíšil, ktorí sa tešili z triumfu Calgary nad Nashvillom 4:2. Dvaja Slováci si zahrali v jednom tíme profiligy prvýkrát od apríla 2022.Tampa položila základ triumfu už v prvej tretine, ktorú vyhrala jasne 4:0. Nick Paul sa na úspechu Lightning podieľal dvomi gólmi, Nikita Kučerov mal gól a asistenciu. Brankár Matt Tomkins predviedol 22 úspešných zákrokov a tešil sa z prvého víťazstva v kariére v NHL. Černák nastúpil v prvej obrannej dvojici "bleskov", asistoval pri góle Michaela Eyssimonta na 4:0. Odohral 19:27 minút, rozdal dva bodyčeky a pripísal si aj plusový bod. Bodoval v treťom zápase z uplynulých štyroch. Slafkovský počas 16:16 min na ľade vyslal na súperovu bránku jednu strelu, inkasoval dve trestné minúty, zaznamenal jeden hit a mínusku.Calgary otočilo duel s Nashvillom, v ktorom prehrávalo po prvej tretine 0:2 a na začiatku tretej časti 1:2. Ružička, ktorý pre zranenia ramena vynechal predošlé štyri zápasy, sa vrátil do zostavy Flames a ako center štvrtého útoku odohral 11:33 minúty. Odsedel si dve trestné minúty za podrazenie a pripísal mínusový bod. Pospíšil nastúpil na krídle tretej formácie, počas 12:29 min ohrozil súperovho brankára štyrmi strelami a rozdal dva hity. Poslednými dvoma Slovákmi, ktorí nastúpili v drese jedného tímu NHL v stretnutí základnej časti, boli Andrej Sekera a Marián Studenič. Spoločne si zahrali za Dallas 18. apríla 2022.Carolina zdolala Buffalo 3:2 po predĺžení. Slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý prišiel k Hurricanes na skúšku, zatiaľ iba trénuje s tímom a nebol na zápasovej súpiske. Medzi žŕdkami sa predstavil Fín Antti Raanta, náhradníkom bol Piotr Kočetkov.