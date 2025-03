Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad Buffalom 6:5

Sumáre NHL:



Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)



Góly: 7. Aho, 23. Burns (Kotkaniemi, Hall), 60. Jarvis - 19. Geekie (Zacha, Peeke), 42. Geekie (Pastrňák, Peeke). Brankári: Kočetkov - Korpisalo, strely na bránku: 23:34.







Detroit Red Wings – Utah Hockey Club 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)



Góly: 4. Larkin (Söderblom, Tarasenko), 9. Berggren (Motte, Kane) - 3. Guenther (Kerfoot, Kesselring), 34. Schmaltz (Hayton, Keller), 43. Stenlund (Kesselring), 48. Crouse (McBain, Doan). Brankári: Lyon - Vejmelka, strely na bránku: 40:19.







Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 6. Reinhart (Barkov, Ekblad), 27. Samoskevich (Barkov, Reinhart), 58. Barkov (Reinhart, Bennett). Brankári: Bobrovskij - Merzlikinš, strely na bránku: 36:16.







Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)



Góly: 58. Mičkov - 9. Scheifele (Vilardi, Connor), 16. Ehlers (Scheifele, Vilardi), 26. Connor (Scheifele, Vilardi), 30. Lowry (Appleton, Niederreiter). Brankári: Ersson - Comrie, strely na bránku: 22:27.







Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 6:5 (2:3, 3:2, 1:0)



Góly: 6. Paul (McDonagh, Hagel), 6. Raddysh (Girgensons), 21. Guentzel (ČERNÁK, Kučerov), 38. Guentzel (Point, Paul), 39. Guentzel (Hagel, Raddysh), 42. Bjorkstrand (Gourde, Kučerov) - 6. Dahlin (McLeod, Benson), 9. Tuch, 18. Krebs (McLeod, Benson), 30. Thompson (Dahlin, Peterka), 33. Peterka. Brankári: Vasilevskij - Luukkonen, strely na bránku: 26:33.







Dallas Stars – Calgary Flames 3:2 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 25. Johnston (Dumba, Benn), 49. Robertson (Hintz, Johnston), 65. Robertson (Hintz, Duchene) - 3. Farabee (Coleman), 23. Backlund. Brankári: Oettinger - Vladař, strely na bránku: 27:28.







Nashville Predators - Seattle Kraken 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)



Góly: 8. Forsberg (Sissons), 24. Skjei (Stamkos, O'Reilly), 26. Forsberg (Marchessault, Del Gaizo), 40. McCarron (Wiesblatt, Barron), 58. Evangelista (Stamkos, Stastney) - 1. Larsson (Dunn, Kakko), 54. McCann (Schwartz, Burakovsky), 59. Eyssimont (Mahura). Brankári: Saros - Daccord, strely na bránku: 34:25.







Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 10. Perry (Jones, McDavid), 22. Draisaitl (Bouchard, Nugent-Hopkins), 65. Bouchard (McDavid, Draisaitl) - 16. Caufield, 31. Armia (Hutson, Evans). Brankári: Skinner - Montembeault, strely na bránku: 32:27.







Colorado Avalanche - San Jose Sharks 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)



Góly: 5. Kiviranta (Makar), 7. Makar (Drouin, MacKinnon), 20. Drouin (Nečas, Lehkonen), 21. Nečas (Makar, MacKinnon), 31. MacKinnon (Makar, Manson), 46. MacKinnon (Lehkonen, Makar), 49. Makar (MacKinnon, Toews) - 11. Zetterlund (Graf), 49. Celebrini (Smith, Eklund), 58. Eklund (Toffoli, Wennberg). Brankári: Blackwood - Georgijev, strely na bránku: 32:34.







Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 22:10 0 1 1 +1 2 2

Martin Pospíšil (Calgary) 13:22 0 0 0 -1 1 0

Juraj Slafkovský (Montreal) 22:02 0 0 0 0 3 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 7. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel v noci na piatok v NHL asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad Buffalom 6:5, hetrikom sa v drese Lightning blysol Jake Guentzel. Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom prehralo na ľade Dallasu 2:3 po predĺžení. Montreal s Jurajom Slafkovským podľahol rovnakým výsledkom na klzisku Edmontonu.Černák v 21. minúte duelu s Buffalom adresoval ideálnu prihrávku Guentzelovi, ktorý vyrovnal na 3:3. Bola to jeho štrnásta asistencia v sezóne. Tampa prehrávala v druhej tretine 3:5, no napokon otočila nepriaznivý vývoj. Víťazný gól vsietil na začiatku tretej tretiny pri svojom debute za “blesky” Dán Oliver Bjorkstrand po asistencii Yanniho Gourdea, oboch hráčov získala Tampa zo Seattlu. Černák odohral 22:10 min a pripísal si na konto plusový bod. V závere mali Lightning vylúčených dvoch hráčov a Sabres hrali posledných 23 sekúnd šiesti proti trom. “Blesky” sa ale ubránili aj vďaka Černákovi, ktorý zblokoval tvrdú strelu Tagea Thompsona. Sabres prehrali piaty zápas v sérii, na druhej strane Tampa vyhrala desať z uplynulých jedenástich duelov, ale prišla o kapitána Victora Hedmana, ktorý nedohral.Calgary viedlo v Dallase 2:0, na napokon prehralo 2:3 po predĺžení. Pospíšil strávil na ľade 13:22 min a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Víťazný gól Stars strelil 43 sekúnd pred koncom predĺženia Jason Robertson. O víťazstve Edmontonu nad Montrealom 3:2 po predĺžení rozhodol osem sekúnd pred koncom extra času po asistencii Connora McDavida obranca Evan Bouchard, ktorý mal bilanciu 1+1 rovnako ako Leon Draisaitl. Nemecký útočník strelil svoj 46. gól a upevnil si pozíciu lídra medzi kanoniermi v NHL. Draisaitl strelil svoj 393. gól v drese Oilers, čím sa v historických tabuľkách Oilers dostal ba štvrté miesto pred Marka Messiera. Na čele je Wayne Gretzky (583), pred Jarim Kurrim (474) a Glennom Andersonom (417). Oilers ukončili päťzápasovú víťaznú sériu Canadiens. Slafkovský absolvoval 22:02 minút, čo je jeho sezónne maximum a na bránku Edmontonu vyslal tri strely.V Denveri úradovali Cale Makar s Nathanom MacKinnonom, ktorí k víťazstvu Colorada nad San Jose prispeli 11 bodmi. Makar ich nazbieral šesť za dva góly a štyri asistencie, MacKinnom skóroval dvakrát a pridal tri asistencie. Makar si šiestimi bodmi vytvoril kariérne maximum a stanovil nový klubový rekord v počte bodov obrancu v jednom zápase.