Černák prispel asistenciou k vysokému triumfu Tampy nad Coloradom

výsledky:



Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 8:2 /ČERNÁK za domácich 0+1/, Florida Panthers - Washington Capitals 1:4, New Jersey Devils - Nashville Predators 5:2, New York Rangers - St. Louis Blues 2:5, Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 4:5 pp a sn, Carolina Hurricanes - Dallas Stars 6:4, Ottawa Senators - Calgary Flames 4:3, New York Islanders - Detroit Red Wings 2:4, Minnesota Wild - Winnipeg Jets 1:4, Anaheim Ducks - Seattle Kraken 2:3, San Jose Sharks - Los Angeles Kings 7:2



New York 26. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k vysokému víťazstvu Tampy Bay v nočnom zápase zámorskej NHL nad Coloradom 8:2. Z víťazstva sa tešili aj Martin Fehérváry so svojím Washingtonom a Tomáš Tatar z New Jersey. Martin Pospíšil bol pri tesnej prehre Calgary na ľade Ottawy 3:4.Černák odohral dokopy 16:13 minút a okrem asistencie zaznamenal aj dve strely na bránku, dve plusky a tri hity. Pod vysoký triumf sa podpísal až piatimi asistenciami Brandon Hagel, ktorý nazbieral štyri z nich v úvodnej tretine a vyrovnal tak rekord ligy. Jake Guentzel dal dva góly a Nikita Kučerov mal bilanciu 1+2.Washington triumfoval na ľade Floridy 4:1 a figuruje na tretej priečke Východnej konferencie. Fehérváry strávil na ľade 18:51 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, dve trestné minúty i dve zblokované strely a aj päť hitov. New Jersey zvíťazilo doma nad Nashvillom 5:2 a pripísalo si tretí triumf za sebou. Devils sú na čele Východnej konferencie o bod pred Carolinou, no odohrali o tri zápasy viac. Tatar za nich odohral 10:24 min a okrem dvoch striel mal aj jednu mínusku. Pospíšil odkorčuľoval za Calgary vyše 15 minút a pripísal si jeden plusový bod.