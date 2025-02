Černák prispel gólom k triumfu, Slafkovský bodoval štvrtýkát za sebou

NHL - výsledky



Boston - New York Islanders 1:2, Carolina - Buffalo 5:2, Detroit - Columbus 2:5, Florida - Edmonton 4:3, Montreal - San Jose 4:3 pp (J. SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1), Tampa Bay - Calgary 3:0 (E. ČERNÁK za domácich 1+0), Washington - St. Louis 2:5, Pittsburgh - Philadelphia 5:4 pp, Nashville - Winnipeg 2:1, Utah - Minnesota 6:1, Anaheim - Vancouver 5:2, Vegas - Chicago 7:5



New York 28. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák strelil v nočnom zápase NHL svoj tretí gól v sezóne, ktorým prispel k triumfu Tampy Bay nad Calgary 3:0. Útočník Juraj Slafkovský sa podieľal asistenciou na víťazstve Montrealu nad San Jose 4:3 po predĺžení a bodoval už vo štvrtom zápase za sebou.Slafkovský bol v 7. minúte na začiatku protiútoku domácich, keď vypichol puk hráčovi hostí. Do úniku sa dostali Cole Caufield s Nickom Suzukim a druhý menovaný skóroval strelou bez prípravy na priebežných 1:1. Canadiens v zápase trikrát vyrovnali tesný náskok "žralokov" a napokon získali dva body, keď o ich triumfe rozhodol Caufield. Slafkovský odohral 21:04 min., počas ktorých získal aj jeden plusový bod, trikrát vystrelil na bránku a mal aj 6 hitov - najviac v zápase. Montreal zvíťazil v treťom stretnutí za sebou a stráca päť bodov na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii. Sharks prehrali v siedmom zápase v sérii a naďalej sú najslabší tím súťaže.Najlepšiu formu z tímov Východnej konferencie má Tampa Bay, ktorá zvíťazila v siedmom zápase za sebou. Černák skóroval v 44. minúte za stavu 1:0, keď si v ofenzívnej akcii domácich nakorčuľoval do voľného priestoru a strelou švihom prekonal Dustina Wolfa. Po 52 odohratých dueloch má bilanciu 3+13. V zápase odohral celkovo 20:11 a do štatistík si pripísal aj plusový bod. Černákov krajan v tíme hostí Martin Pospíšil mal v zápase najviac hitov - 5, no jeho čas na ľade 9:04 bol najnižší spomedzi všetkých hráčov. Flames prehrali prvýkrát po dvoch víťazstvách.V zápase tímov, ktoré prehrali v uplynulých štyroch zápasoch, triumfovali hráči New Yorku Islanders na ľade Bostonu 2:1. Domácim nepomohla k bodom ani strelecká prevaha 38:20. Jediný gól "medveďov" strelil v tretej tretine David Pastrňák, ktorý bodoval v 16. zápase za sebou, čím vyrovnal český rekord Jaromíra Jágra. Zároveň dosiahol na míľnik 800 bodov v základnej časti NHL.Hokejisti Caroliny nedopustili tretiu prehru v sérii a na domácim ľade zdolali Buffalo 5:2. V siedmom februárovom zápase to bolo pre nich iba druhé víťazstvo. Buffalo, najslabší tím Východnej konferencie, prehralo po dvoch víťazných zápasoch. Domáci prestrieľali súpera 36:16. Dvoma kanadskými bodmi sa na triumfe Caroliny podieľal fínsky útočník Mikko Rantanen, pre ktorého to bol prvý dvojbodový večer v 9. zápase po príchode z Colorada.Hráči Columbusu zvíťazili v treťom zápase za sebou, keď zdolali domáci Detroit 5:2. Tromi asistenciami sa na výsledku podieľal kapitán hostí Boone Jenner, ktorý nastúpil iba na tretí zápas v sezóne, no vo všetkých bodoval (0+5). Blue Jackets sa bodovo vyrovnali Detroitu, ktorému patrí priebežné 7. miesto vo Východnej konferencii.V súboji vlaňajších finalistov play off zvíťazila Florida nad Edmontonom 4:3. "Olejári" prehrali vo všetkých štyroch zápasoch po Turnaji štyroch krajín a celkovo nebodovali už v piadom stretnutí za sebou. Druhý gól hostí strelil nemecký útočník Leon Draisaitl, ktorý skóroval v siedmom zápase v sérii a upevnil si pozíciu najlepšieho strelca súťaže.Najlepší tím Východnej konferencie Washington prehral na domácom ľade so St. Louis 2:5. Pre Capitals to bola štvrtá prehra z uplynulých šiestich domácich zápasov. Blues triumfovali tretíkrát za sebou a bodovali vo všetkých štyroch dueloch po reprezentačnej prestávke. Obranca Washingtonu Martin Fehérváry odohral 16:12 min. a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod. Prezentoval sa aj tromi hitmi - najviac (spoločne s Pierre-Lucom Duboisom) z tímu.Útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin rozhodol o triumfe svojho tímu nad Philadelphiou 5:4 po predĺžení. Víťazným gólom v 62. minúte zakončil vydarený večer, počas ktorého mal bilanciu 2+2. Hosťom nestačil na víťazstvo ani náskok 3:0, resp. 4:2. Bilanciou 2+1 sa preznetoval aj Malkinov spoluhráč obranca Erik Karlsson. "Tučniaci" vrátili súperovi prehru 1:6 z predošlého zápasu a zároveň dosiahli prvý triumf po štyroch zápasoch. Flyers nedosiahli štvrté víťazstvo za sebou.Víťazná séria hráčov Winnipegu sa skončila na čísle 11. Postarali sa o to hráči Nashvillu, ktorí zvíťazili nad najlepším tímom súťaže 2:1. Všetky góly padli už v prvej tretine. Víťazný strelil v presilovke v 16. minúte útočník Thomas Novak. Nashville zvíťazil po dvoch prehrách a nad Jets triumfoval prvýkrát vo štvrtom vzájomnom zápase sezóny. V predošlých troch podľahol trojgólovým rozdielom.Útočník Clayton Keller z Utahu odohral individuálne najlepší zápas sezóne, v ktorom prispel k triumfu nad Minnesotou 6:1 bilanciou gól a štyri asistencie. Utah dosiahol tretie víťazstvo za sebou a priblížil sa druhej voľnej karte v Západej konferencie na rozdiel štyroch bodov.