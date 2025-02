Černák s prvým trojbodovým zápasom od mája 2021, Tatar mal asistenciu

New York 8. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v sobotnom zápase zámorskej NHL na ľade Detroitu Red Wings 6:3. Pri víťaznom góle bol slovenský obranca Erik Černák, ktorý získal celkovo tri kanadské body. Okrem presného zásahu zaznamenal aj dve asistencie.



Dvadsaťsedemročný slovenský bek bol v 16. minúte pri víťaznom góle v podaní Nicholasa Paula na priebežných 4:1, keď vypichol puk prenikajúcemu Marcovi Kasperovi a začal tak úspešnú akciu. Ešte predtým výrazne prispel k striedaniu brankára Alexa Lyona, ktorý išiel z ľadu už v tretej minúte za stavu 0:2. Černák poslal z obranného pásma prihrávku Nikitovi Kučerovi, ktorý našiel úspešného strelca Brandona Hagela. Len necelú minútu a pol po tom pridal slovenský obranca druhý gól v sezóne, keď cez skrumáž hráčov to úspešne skúsil od modrej čiary. Pre Černáka to bol prvý viacbodový zápas od januára 2022 a premiérový trojbodový od mája 2021.



New Jersey Devils triumfovali na ľade Montrealu Canadiens 4:0. Pri víťaznom góle asistoval slovenský útočník Tomáš Tatar, za ktorého tím nastúpil aj jeho krajan Šimon Nemec. V prvej formácii domácich bol zasa Juraj Slafkovský. Tatar nabil spoza bránky Jesperovi Brattovi, ktorý otvoril skóre v 14. minúte. V tejto sezóne tak získal 13. kanadský bod a disponuje bilanciou 5+8. Jeho krajan Nemec bol na ľade 19:44 minúty, čo je výrazne viac ako vo štvrtok po návrate z farmy. Duel ukončil s dvoma pluskami a jedným blokom. Slafkovský bol v elitnom útoku s ice timom 17:49 minúty. Na bránku vyslal jednu strelu a rozdal štyri hity.