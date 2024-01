Černák sa prvýkrát od zranenia predstavil na ľade

Tampa 23. januára (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák sa prvýkrát od zranenia v stretnutí NHL s New Jersey (4:3 pp) predstavil na ľade s mužstvom Tampy Bay.



Dvadsaťšesťročného obrancu nepríjemne narazil na konci prvej tretiny Nathan Bastian a bek Lightning už pre zranenie hornej časti tela do zápasu nezasiahol. Tréner Jon Cooper uviedol, že Černák ešte nenastúpi v noci na stredu vo Philadelphii a jeho zdravotný stav budú posudzovať zo dňa na deň.



"Ťažko povedať, kedy sa vráti do zostavy. Do All Star exhibície nám zostávajú už len dva zápasy. Nechceme nič uponáhľať. Proti Flyers ešte nenastúpi a potom to budeme vyhodnocovať denne," povedal Cooper v rozhovore pre oficiálnu webstránku klubu.



Černák tak vynechá piaty duel v rade. V tejto sezóne nastúpil v 39 zápasoch a dosiahol v nich päť asistencií. Tampu čakajú pred prestávkou ešte domáce stretnutia s Arizonou a práve s Devils.