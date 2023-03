Černák sa vrátil do zostavy Tampy, jeho tím zdolal Philadelphiu 5:2

NHL - výsledky:



Florida - Vegas 2:1

New Jersey - Toronto 3:4

Tampa Bay - Philadelphia 5:2

Pittsburgh - Columbus 5:4 pp

Montreal - Carolina 3:4 pp a sn

New York Islanders - Buffalo 3:2

Minnesota - Calgary 0:1 pp a sn

Arizona - St. Louis 6:2

Colorado - San Jose 6:0

Seattle - Anaheim 5:2

New York 8. marca (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák sa po dvojzápasovej absencii zapríčinenej zranením nohy vrátil v noci na stredu do zostavy Tampy Bay. Jeho tím ukončil sériu piatich prehier v NHL, keď zdolal doma Philadelphiu 5:2. V akcii bol aj Tomáš Tatar, ktorého New Jersey podľahlo Torontu 3:4.Černák vynechal uplynulé dva duely pre zranenie nohy, ktoré utrpel pri blokovaní strely v noci na sobotu v zápase s Pittsburghom. Proti Flyers bol späť v zostave Lightning, v druhej obrannej dvojici odohral 20:55 min., prezentoval sa jednou strelou na bránku, tromi hitmi, zblokoval päť striel súpera a pripísal si plusový bod. Alex Killorn a Nikita Kučerov sa na triumfe "bleskov" podieľali zhodne dvomi gólmi a asistenciou, Michail Sergačov mal dve asistencie a brankár Andrej Vasilevskij prispel 33 úspešnými zákrokmi. Kým Černák sa do zostavy vlaňajšieho finalistu vrátil, iný dôležitý obranca Tampe vypadol, pre zranenie v dolnej časti tela nehral Švéd Victor Hedman.New Jersey prehralo doma s Torontom, Maple Leafs rozhodli o svojom víťazstve v závere tretej tretiny gólmi Austona Matthewsa a Michaela Buntinga, ktoré delili iba 1:57 minúty. Devils nestačili ani tri body Erika Haulu (2+1) a Ondřeja Paláta (1+2). Tatar odohral v prvom útoku "diablov" 14:50 min., vyslal jednu strelu na bránku, zaznamenal jeden hit a duel dokončil s dvomi mínuskami.Calgary v zostave bez slovenského útočníka Adama Ružičku zvládlo dôležitý duel na ľade Minnesoty, kde zvíťazilo 1:0 po samostatných nájazdoch. Montreal, ktorému do konca sezóny chýba zranený slovenský útočník Juraj Slafkovský, prehral doma s Carolinou 3:4 po nájazdoch.