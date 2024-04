Černák sa vrátil po treste, Tampa prehrala s Detroitom

NHL - výsledky:



Columbus - Colorado 4:1,

New York Rangers - Pittsburgh 2:5,

Philadelphia - New York Islanders 3:4 pp,

Tampa Bay - Detroit 2:4,

Toronto - Florida 6:4,

St. Louis - Edmonton 3:2 pp,

Winnipeg - Los Angeles 4:3,

San Jose - Seattle 2:4

tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers



Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks

New York 2. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v noci na utorok v zámorskej NHL s Detroitom 2:4 a ukončili deväťzápasovú bodovú šnúru. Slovenský obranca Erik Černák sa po treste za vynechanie tímového mítingu vrátil do zostavy Lightning, počas 18:15 minút na ľade si pripísal plusový bod a rozdal šesť bodyčekov. Pittsburgh uspel na ľade New Yorku Rangers 5:2 aj vďaka dvom gólom a asistencii Sidneyho Crosbyho, kapitán Penguins už 19. sezónu v rade dokončí s priemerom aspoň bod na zápas, čím vyrovnal ligový rekord Wayna Gretzkého.Víťazný gól Red Wings strelil 2:40 min pred koncom David Perron, Dylan Larkin a J.T. Compher zaznamenali po dve asistencie. Detroit zastavil štvorzápasovú sériu prehier a bodovo sa vyrovnal Washingtonu, ktorý si drží vo Východnej konferencii druhú voľnú kartu do play off. Odohral však o dva zápasy viac ako súper.Dôležitý triumf vybojovali hráči New Yorku Islanders, ktorí zvíťazili vo Philadelphii 4:3 po predĺžení. Autorom víťazného gólu hostí bol v druhej minúte extra času Brock Nelson. Islanders živia nádej na play off, na Washington, ktorý má zápas k dobru, strácajú tri body. Flyers vďaka zisku bodu predstihli Capitals a vrátili sa na tretiu priečku v Metropolitnej divízii.Slovenský útočník Tomáš Tatar sa opäť nezmestil do zostavy Seattlu, ktorý zvíťazil v San Jose 4:2. Oliver Bjorkstrand prispel k výhre gólom a asistenciou, Eeli Tolvanen a Jaden Schwartz mali po dve asistencie.Crosby potiahol tromi bodmi (2+1) Pittsburgh za triumfom nad domácimi Rangers. Na tohtosezónnom konte má 82 bodov (37+45), takže s určitosťou bude mať v tomto ročníku aspoň bod na zápas. Jeho spoluhráč Bryan Rust pomohol k víťazstvu dvomi gólmi.Líder tabuľky strelcov Auston Matthews strelil už 61. a 62 gól v sezóne, pridal aj jednu asistenciu a výrazne sa tak podieľal na triumfe Toronta nad Floridou 6:4. S 62 presnými zásahmi v jednom ročníku si zlepšil osobné maximum.