Černák sa zranil v bitke, Dvorský sa tešil z víťazstva
Černák zhodil rukavice už po prvom vhadzovaní v 2. tretine.
Autor TASR
New York 9. marca (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zo St. Louis získal dva plusové body v nočnom zápase NHL na ľade Anaheimu. Dvadsaťročný útočník tak prispel k víťazstvu 4:0. Obranca Šimon Nemec nezabránil domácej prehre New Jersey s Detroitom 0:3. Erik Černák z Tampy Bay absolvoval pästnú výmenu na ľade Buffala, v ktorej sa zranil a duel nedohral. Sabres zvíťazili 8:7.
Černák zhodil rukavice už po prvom vhadzovaní v 2. tretine. Jeho pästná výmena s Michaelom Kesselringom trvala iba zopár sekúnd po tom, čo domáci hráč dostal slovenského obrancu na ľad. Podľa hockeyfights.com to bola druhá Černákova bitka v sezóne a 20. v kariére. Ešte pred ňou dostal dva menšie tresty a zblokoval tri strely. V zápase stihol odohrať 6:47 min. Tampa Bay, ktorá bola ešte nedávno na čele Východnej konferencie, prehrala piaty zápas z predošlých šiestich. Nepomohli jej ani štyri kanadské body ofenzívneho lídra tímu Nikitu Kučerova (2+2). Ten je s priemerom 1,78 bodu na zápas najlepší v lige a na lídra produktivity Connora McDavida má iba trojbodové manko. Po štvorbodovom výkone na ľade Sabres sa stal tretím hráčom v prebiehajúcej sezóne, ktorý prekonal métu 100 kanadských bodov. „Šable“ zvíťazili v siedmom zápase v rade nadviazali na víťazstvo nad týmto súperom 6:2 spred týždňa.
Nemec odohral proti Detroitu 20:45 min. a bol tretí najvyťaženejší obranca tímu. Prezentoval sa aj tromi strelami a menším trestom. „Diabli“ prehrali prvýkrát po štyroch prehrách a na druhú voľnú kartu do play off strácajú už desať bodov. Brankár Detroitu John Gibson sa zranil v závere druhej tretiny a duel dochytal Cam Talbot. Na všetkých troch góloch hostí sa podieľal obranca Moritz Seider (1+2).
Dvorský sa nezapísal do kanadského bodovania ani v šiestom zápase po olympijskej prestávke. Proti Anaheimu odohral 14:18 min., počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku a dostal jeden menší trest. Na vhadzovaniach dosiahol 62-percentnú úspešnosť, keď vyhral 8 z 13. Brankár hostí Joel Hofer vychytal už piate čisté konto v sezóne a siedme v kariére. Blues, ktorí mali pred ZOH výraznú stratu na play off, zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe a na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii strácajú osem bodov.
V súboji popredných tímov Západnej konferencie zvíťazili hráči Colorada nad Minnesotou 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodol o tom vo štvrtej sérii nájazdov kapitán Nathan MacKinnon. Avalanche vybojovali piate víťazstvo v rade. Z predošlých piatich duelov prehrali iba jeden - práve s Wild, ktorým vrátili domácu prehru 2:5 spred desiatich dní. Prvé body od nedávnych prestupov do Colorada získali útočníci Nazem Kadri (0+1) a Nicolas Roy (1+0). „Lavíny“ dosiahli piaty triumf v rade a upevnili si postavenie na čele Západnej konferencie i celej NHL, Minnesota zostala v Centrálnej divízii na treťom mieste.
Ani náskok 3:0 či druhý hetrik v sezóne a aj v kariére v podaní Pavla Zachu nestačil hráčom Bostonu k víťazstvu na ľade Pittsburghu. Domáci Penguins dokonali obrat v 17. sekunde predĺženia, keď o ich triumfe rozhodol útočník Tommy Novak. Pittsburgh nastúpil opäť bez zraneného kapitána Sidneyho Crosbyho, ktorý však už začal s tréningom po tom, čo sa zranil na ZOH v Miláne. V zostave domácich nefiguroval ani ďalší skúsený útočník Jevgenij Malkin, ktorý dostal päťzápasový trest za zákrok hokejkou proti obrancovi Buffala Rasmusovi Dahlinovi. „Tučniaci“ zvíťazil prvýkrát po troch prehrách. Na domácom ľade si s Bostonom poradili prvýkrát od apríla 2022.
Zápas konkurentov z Pacifickej divízie medzi Vegas a Edmontonom priniesol víťazstvo hostí 4:2. Golden Knights prehrali piaty zápas z predošlých šiestich.
Fínsky obranca Miro Heiskanen rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve Dallasu nad Chicagom 4:3. Stars bodovali v 12. zápase po sebe.
NHL - výsledky
Colorado - Minnesota 3:2 pp a sn, Pittsburgh - Boston 5:4 pp, Buffalo - Tampa Bay 8:7, Dallas - Chicago 4:3 pp, New Jersey - Detroit 0:3, Anaheim - St. Louis 0:4, Vegas - Edmonton 2:4
