< sekcia Šport
Černák skóroval, Tampa Bay si poradila s Floridou 6:1
Lightning zvíťazili piatykrát v sérii a sú na čele tabuľky Východnej konferencie s rovnakým počtom bodov ako druhá Carolina, odohrali však o dva zápasy menej.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 6. februára (TASR) - Slovenský obranca Erik Černák prispel gólom k triumfu hokejistov Tampy Bay nad Floridou 6:1 v nočnom stretnutí NHL. Lightning zvíťazili piatykrát v sérii a sú na čele tabuľky Východnej konferencie s rovnakým počtom bodov ako druhá Carolina, odohrali však o dva zápasy menej.
Černák skóroval v 38. minúte a zvýšil na 4:0. Dobre sa tak naladil pred odchodom na olympijský turnaj do Milána a Cortiny d'Ampezzo. Jeho tím z uplynulých 21 duelov prehral iba dvakrát.
Zo Slovákov sa tešil z víťazstva aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel doma proti Nashvillu 4:2. Šimon Nemec nastúpil v defenzíve New Jersey, no Devils doma podľahli New Yorku Islanders 1:3.
Černák skóroval v 38. minúte a zvýšil na 4:0. Dobre sa tak naladil pred odchodom na olympijský turnaj do Milána a Cortiny d'Ampezzo. Jeho tím z uplynulých 21 duelov prehral iba dvakrát.
Zo Slovákov sa tešil z víťazstva aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel doma proti Nashvillu 4:2. Šimon Nemec nastúpil v defenzíve New Jersey, no Devils doma podľahli New Yorku Islanders 1:3.
NHL - výsledky:
Buffalo - Pittsburgh 2:5, New Jersey - New York Islanders 1:3, New York Rangers - Carolina Hurricanes 0:2, Philadelphia - Ottawa 1:2, Washington - Nashville 4:2, Tampa Bay - Florida 6:1 /E. ČERNÁK 1+0/, Vegas - Los Angeles 4:1
Buffalo - Pittsburgh 2:5, New Jersey - New York Islanders 1:3, New York Rangers - Carolina Hurricanes 0:2, Philadelphia - Ottawa 1:2, Washington - Nashville 4:2, Tampa Bay - Florida 6:1 /E. ČERNÁK 1+0/, Vegas - Los Angeles 4:1