Boston získal Prezidentskú trofej, Černák s druhým gólom v sezóne

NHL - výsledky:



Boston - Columbus 2:1 pp, Montreal - Florida 2:5, New Jersey - New York Rangers 2:1, Ottawa - Philadelphia 5:4 pp, Pittsburgh - Nashville 2:0, Tampa Bay - Washington 5:1 /Černák za domácich 1+0/, Detroit - Carolina 3:2, Chicago - St. Louis 3:5, Edmonton - Los Angeles 2:0, Seattle - Anaheim 4:1, San Jose - Vegas 4:3 pp



New York 31. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák skóroval v nočnom zápase NHL, keď gólom do prázdnej bránky spečatil triumf Tampy Bay nad Washingtonom 5:1. Okrem druhého gólu v sezóne si pripísal aj štyri plusové body. Hráči Bostonu si zabezpečili Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti, keď na domácom ľade zdolali Columbus 2:1 po predĺžení. V play off nebude chýbať ani Vegas Golden Knights, ktorý si ako prvý tím Západnej konferencie zabezpečil postup a to aj napriek prehre na ľade San Jose 3:4 po predĺžení.Černák odohral vyše 21 minút a skóroval po tom, čo v oslabení vystihol prihrávku Johna Carlsona na Alexandra Ovečkina a strelou od červenej čiary uzavrel skóre. Bol to pre neho druhý gól v sezóne a prvý od 14. decembra, keď skóroval proti Seattlu. So štyrmi plusovými bodmi bol najlepší spomedzi všetkých hráčov v zápase. Černákov krajan Martin Fehérváry odohral v drese Washingtonu 16:26 min, počas ktorých zaznamenal jeden mínusový bod. Capitals prehrali šiesty zápas z uplynulých siedmich a na play off strácajú už sedem bodov. Černák má po 66 odohratých zápasoch na konte 16 kanadských bodov za 2 góly a 14 asistencií.K slovenskému súboju napokon nedošlo v zápase medzi New Jersey a New Yorkom Rangers, keďže pred brankárom "jazdcov" Jaroslavom Halákom dostal prednosť Igor Šesťorkin. Tomáš Tatar odohral za Devils takmer 16 minút, počas ktorých si pripísal jeden plusový bod a zaznamenal tri strely.Hráči Bostonu dosiahli proti Columbusu už 58. víťazstvo v sezóne, o ktoré sa víťazným gólom v predĺžení (2:1 pp) postaral český útočník David Pastrňák. Doteraz nazbierali 121 bodov a pred druhým tímom priebežného poradia Carolinou majú sedem zápasov pred koncom základnej časti nedostihnuteľný 18-bodový náskok. Prezidentskú trofej, ktorá sa udeľuje od roku 1986, získali štvrtýkrát v histórii. Predtým triumfovali aj v rokoch 1990 a 2014.Hráči Vegas Golden Knights prehrali druhý zápas po sebe, no naďalej sú na čele Západnej konferencie. Na ľade San Jose podľahli 3:4 po predĺžení, keď o víťazstve "žralokov" rozhodol Logan Couture. Pre Vegas je to v ich šiestej sezóne v NHL piata účasť vo vyraďovacích bojoch.