< sekcia Šport
Černák trafil pri góle kameru: Oslavoval som, ale nik mi neveril
Erik Černák strelil v nočnom zápase zámorskej NHL len svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne, no takým spôsobom, že ho jeho spoluhráči, súperi a ani rozhodcovia najprv ani nezaznamenali.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 25. marca (TASR) - Erik Černák strelil v nočnom zápase zámorskej NHL len svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne, no takým spôsobom, že ho jeho spoluhráči, súperi a ani rozhodcovia najprv ani nezaznamenali. Slovenský hokejista totiž zblízka napálil puk priamo do bránkovej kamery, od ktorej sa odrazil okamžite späť do hry.
Dvadsaťosemročný obranca začal oslavovať, no rozhodca za bránkou rozpažil a tak ostatní hráči pokračovali v hre. Situácia sa odohrala v 58. minúte za stavu 3:3. Černák sa presadil so šťastím, keďže puk nahodený cez celé klzisko na zadný mantinel sa odrazil brankárovi Minnesoty Filipovi Gustavssonovi pomedzi betóny a slovenský bek ho z bránkoviska napálil do siete. Trafil však kameru. „Bola to skutočne divná sekvencia. Vedel som, že som dal gól, oslavoval som, no jednoducho mi nikto neveril. Takže som hral ďalej aj ja, i keď som vedel, že to išlo dnu,“ povedal v rozhovore pre klubový web. „Uistil som sa, že som trafil kameru, aby to všetci videli,“ zavtipkoval a na otázku, či ju bude musieť zaplatil odvetil s úsmevom: „Dúfam, že nie. Ešte sa mi nič také nestalo.“
Černákov gól bol nakoniec víťazný, po ňom pridali ešte dva do prázdnej bránky Brandon Hagel a Pontus Holmberg. „Dnes sme do toho išli s cieľom, že musíme vyhrať. Dal som gól, zvíťazili sme, takže super. Oni mali skvelý štart s dvoma presilovkovými gólmi. Vedeli sme, že musíme hrať lepšie, ale verili sme si a potom sme začali hrať našu hru. Začali sme posielať puky na bránku a dostali sme ich pod tlak,“ uviedol Černák, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Odohral v ňom 15:28 minút, zaznamenal jednu plusku, dve trestné minúty, jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a jednu zablokovanú strelu. V 49 dueloch sezóny má na konte desať bodov (2+8).
Černáka teší, že Tampa sa pred play off dostala do formy a dokáže vyhrávať aj ťažké zápasy. Z prvých piatich po olympijskej pauze mala len dva body, z uplynulých piatich vyhrala štyri a bodovala aj pri prehre po predĺžení v Calgary. „Povedal by som, že najmä po olympijskej prestávke sme sa v tých zápasoch nedokázali vrátiť. Ale teraz hráme jednoducho iný hokej. Všetci sme na jednej lodi. Každý vie, čo má robiť. Tvrdo pracovať a bojovať,“ dodal.
Dvadsaťosemročný obranca začal oslavovať, no rozhodca za bránkou rozpažil a tak ostatní hráči pokračovali v hre. Situácia sa odohrala v 58. minúte za stavu 3:3. Černák sa presadil so šťastím, keďže puk nahodený cez celé klzisko na zadný mantinel sa odrazil brankárovi Minnesoty Filipovi Gustavssonovi pomedzi betóny a slovenský bek ho z bránkoviska napálil do siete. Trafil však kameru. „Bola to skutočne divná sekvencia. Vedel som, že som dal gól, oslavoval som, no jednoducho mi nikto neveril. Takže som hral ďalej aj ja, i keď som vedel, že to išlo dnu,“ povedal v rozhovore pre klubový web. „Uistil som sa, že som trafil kameru, aby to všetci videli,“ zavtipkoval a na otázku, či ju bude musieť zaplatil odvetil s úsmevom: „Dúfam, že nie. Ešte sa mi nič také nestalo.“
Černákov gól bol nakoniec víťazný, po ňom pridali ešte dva do prázdnej bránky Brandon Hagel a Pontus Holmberg. „Dnes sme do toho išli s cieľom, že musíme vyhrať. Dal som gól, zvíťazili sme, takže super. Oni mali skvelý štart s dvoma presilovkovými gólmi. Vedeli sme, že musíme hrať lepšie, ale verili sme si a potom sme začali hrať našu hru. Začali sme posielať puky na bránku a dostali sme ich pod tlak,“ uviedol Černák, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Odohral v ňom 15:28 minút, zaznamenal jednu plusku, dve trestné minúty, jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a jednu zablokovanú strelu. V 49 dueloch sezóny má na konte desať bodov (2+8).
Černáka teší, že Tampa sa pred play off dostala do formy a dokáže vyhrávať aj ťažké zápasy. Z prvých piatich po olympijskej pauze mala len dva body, z uplynulých piatich vyhrala štyri a bodovala aj pri prehre po predĺžení v Calgary. „Povedal by som, že najmä po olympijskej prestávke sme sa v tých zápasoch nedokázali vrátiť. Ale teraz hráme jednoducho iný hokej. Všetci sme na jednej lodi. Každý vie, čo má robiť. Tvrdo pracovať a bojovať,“ dodal.