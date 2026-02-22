< sekcia Šport
Černáka mrzel úvod tretej tretiny a prehra: Premárnená šanca
Černák verí, že Slovensku sa ešte podarí zložiť podobný tím, ktorý bude mať ďalšiu šancu zabojovať o cenný kov.
Autor TASR
Miláno 22. februára (TASR) - Vysoká prehra v súboji o bronz na olympijskom turnaji bola pre Erika Černáka sklamaním. Aj keď si uvedomoval, že v konkurencii tímov nabitých hráčmi z najlepšej ligy sveta je štvrté miesto úspech, veril, že Slovensko by mohlo obhájiť bronzové medaily z Pekingu. Aj preto po prehre 1:6 hovoril o premárnenej veľkej šanci.
Slováci boli v hre o cenný kov do začiatku tretej časti. Do nej vstúpili po góle kapitána Tomáša Tatara v posledných sekundách druhého dejstva, ktorým znížil na 1:2 a vlial nádej na zvrat. Ten sa však nekonal, dve vylúčenia po sebe a inkasovaný gól na 1:3 zlomili sen Slovákov o bronze. „Proti Fínom sme to mali rozohrané dobre. Po dvoch tretinách sme prehrávali iba o jediný gól. Vedeli sme, že sme na nich chceli vyvíjať tlak, dať ten vyrovnávajúci gól a ísť po víťazstve,“ povedal po zápase obranca Tampy Bay.
Podľa neho boli zlomovým momentom práve dve presilovky súpera v úvode tretej časti. „Urobili sme dva fauly. Práve my sme mali byť tí, ktorí budú určovať tempo, nahadzovať to do pásma a namiesto toho to boli oni. Vypýtali si, vybojovali si dva fauly a proti takému súperovi to je už veľmi ťažké,“ povzdychol si a pokračoval: „Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Bola to jedinečná príležitosť urobiť nejaký veľký výsledok na turnaji proti tímom s takýmito súpiskami.“
Slovenskí hokejisti si však zaslúžia obdiv, v konkurencii najlepších hráčov sveta sa dostali do boja o medaily. Oproti ostatným medailistom mali v kádri iba sedem, v boji o bronz dokonca len šesť hráčov z NHL, a počas náročného turnaja dokázali so súpermi držať krok. Pravda, tréner i hráči priznali, že v záverečnom zápase im už trochu dochádzali sily. „Nemôžeme pozerať len na to zlé z tohto turnaja, z tohto zápasu. Myslím si, že chalani odviezli veľmi dobrú prácu počas celého podujatia. Som hrdý na tím. Keby nám niekto pred turnajom povedal, že skončíme štvrtí, tak by tomu nikto neveril. No na druhej strane prevláda pocit, že je to veľká škoda. Bola to obrovská príležitosť pre náš tím, pre Slovensko získať medailu,“ uviedol.
Černák verí, že Slovensku sa ešte podarí zložiť podobný tím, ktorý bude mať ďalšiu šancu zabojovať o cenný kov. „Chalani chcú reprezentovať. Ľudia to niekedy možno nevidia, že keď je nejaké zranenie takéto veci, tak po tej náročnej sezóne v NHL sa ešte ťažko ide na majstrovstvá sveta. Ale myslím si, že keď môžeme, tak vždy všetci prídeme. Teraz sme ukázali, že máme naozaj veľmi dobrú partiu. Sme ako rodina a dúfame, že ešte takúto príležitosť budeme mať. Myslím si, že pár z nás je v najlepšom veku a aj tí mladí ukázali svoju kvalitu počas sezóny aj na tomto turnaji. Dúfam, že nás bude viac a viac každým rokom aj v NHL,“ dodal.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
