Černáka vyradila Petryho delovka, Halák prehral tretíkrát za sebou

New York 3. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák nedohral pre zranenie nočný zápas NHL, v ktorom jeho Tampa Bay prehrala s Pittsburghom 4:5 po predĺžení. Z duelu odstúpil necelých šesť minút pred koncom druhej tretiny za stavu 2:2.



Černáka počas presilovej hry Penguins trafil do pravej nohy tvrdou strelou obranca "tučniakov" Jeff Petry, ktorý dal v zápase dva góly. Dvadsaťpäťročný slovenský zadák v bolestiach striedanie dohral, ale na ľad sa už nevrátil. Černák odohral 13 minút a 31 sekúnd, zaznamenal mínusový bod a jednu strelu.



V prebiehajúcom ročníku vynechal Černák šesť zápasov pre zranenia a dva duely si odpykával trest za faul na kapitána Buffala Kylea Okpsosa. Tréner Jon Cooper nemal po zápase s Penguins bližšie informácie o jeho zranení. V tejto sezóne nastúpil Černák na 53 zápasov, v ktorých dal jeden gól a pridal desať asistencií.



V bránke New Yorku Rangers dostal šancu Jaroslav Halák, ale proti Ottawe neuspel a musel sa zmieriť s prehrou 3:5. Tridsaťsedemročný slovenský brankár inkasoval z 34 striel štyri góly, posledný dali hostia do prázdnej bránky. Halák utrpel tretiu prehru za sebou po tom, ako zaznamenal sériu siedmich triumfov v rade. V 19 zápasoch tejto sezóny nazbieral osem víťazstiev.