Černákov gól Tampe nepomohol, s Floridou prehráva 1:3 na zápasy

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



štvrtý zápas:



Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)



Góly: 30. Lundell (Marchand, Luostarinen), 57. Ekblad (Reinhart), 57. Jones (Lundell, Marchand), 59. Verhaeghe (Barkov) - 33. Chaffee (Lilleberg, Perbix), 33. ČERNÁK (Guentzel). Brankári: Bobrovskij - Vasilevskij, strely na bránku: 23:20.



/stav série: 3:1/







štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



piaty zápas:



Dallas Stars - Colorado Avalanche 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)



Góly: 1. Johnston (Dadonov, Ceci), 20. Harley (Johnston), 22. Rantanen (Hintz, Lľubuškin), 37. Johnston (Duchene, Rantanen), 39. Marchment (Petrovic, Seguin), 58. Hintz (Rantanen) - 33. Lehkonen (Nečas, MacKinnon), 35. MacKinnon (Toews, Nečas). Brankári: Oettinger - Blackwood (41. Wedgewood), strely na bránku: 27:29.



/stav série: 3:2/







Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 18:32 1 0 1 0 3 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 29. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák z Tampy Bay zaznamenal v noci na utorok v dueli NHL na ľade Floridy svoj prvý gól v tohtoročnej play off. V druhej tretine ním poslal svoj tím do vedenia 2:1, no „blesky“ napokon podľahli domácim 2:4. Vo štvrťfinále Východnej konferencie prehrávajú už 1:3 na zápasy a sú jednu prehru od vyradenia.Diváci čakali na prvý gól do polovice druhej tretiny, keď domácich poslal do vedenia Anton Lundell. Tampa však v 33. minúte otočila skóre, v rozpätí jedenástich sekúnd skórovali Mitchell Chaffee a Černák. Slovenský obranca sa zapojil do útočnej akcie, v ktorej dostal prihrávku od Jakea Guentzela a jeho strela si našla cestu do bránky aj vďaka zakrytému výhľadu brankára Sergeja Bobrovského. Pre Černáka to bol prvý kanadský bod v prebiehajúcej vyraďovačke a tretí gól v play off v kariére. Lightning držali tesný náskok do 57. minúty, potom však vyrovnal obranca Aaron Ekblad a na jeho zásah nadviazal o jedenásť sekúnd neskôr ďalší obranca Seth Jones - 3:2. Pri víťaznom góle Floridy bol na ľade aj Černák, ktorý odohral celkovo 18:32 min a prezentoval sa tromi strelami. Domáci následne skórovali aj počas hry Lightning bez brankára, keď Carter Verhaeghe uzavrel na 4:2.,“ uviedol Seth Jones podľa nhl.com. Bol to prvý zápas série, v ktorom sa z víťazstva radoval domáci tím. „poznamenal tréner Tampy Bay Jon Cooper, ktorému sa počas zápasu zranili dvaja hráči. Útočník Brandon Hagel doplatil na bodyček Aarona Ekblada, Zemgusa Girgensonsa zranil Niko Mikkola, ktorý za to dostal v úvode tretej tretiny vyšší trest.K postupu do druhého kola play off sa priblížili aj hráči Dallasu. V piatom štvrťfinálovom zápase Západnej konferencie zvíťazili nad Coloradom 6:2. V sérii sa ujali vedenia 3:2 na zápasy. Po tri kanadské body získali domáci útočníci Wyatt Johnston (2+1) a Mikko Rantanen (1+2).