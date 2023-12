Černákova Tampa nestačila na NY Rangers, New Jersey prehralo v Bostone

NHL-sumáre:



Winnipeg Jets - Minnesota Wild 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)



Góly: 4. Iafallo (Namestnikov), 15. Niederreiter (Lowry), 27. Niederreiter (Morrissey, Appleton), 43. Jonsson Fjällby (Toninato, M. Barron) – 31. Hartman (M. Johansson, F. Gaudreau), 41. Boldy (Kaprizov). Brankári: Hellebuyck - Gustavsson, strely na bránku: 32:36







Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 3:2 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 21. Quinn (Cozens, Power), 52. Mittelstadt (Benson, Samuelsson), 62. Skinner (Power, Thompson) – 20. Severson (Voronkov, Činachov), 34. Fantilli (Danforth, Sillinger). Brankári: Luukkonen - Tarasov, strely na bránku: 42:20







Boston Bruins - New Jersey Devils 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)



Góly: 26. DeBrusk (Marchand, Coyle), 33. Pastrňák (Carlo, Geekie), 36. Pastrňák (DeBrusk, McAvoy), 38. Shattenkirk (Grzelcyk, Coyle), 57. Shattenkirk (Marchand, Pastrňák) – 7. Hischier (Toffoli, J. Hughes), 22. L. Hughes (Toffoli, Bratt). Brankári: Ullmark - Vaněček, strely na bránku: 31:33







Florida Panthers - Montreal Canadiens 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)



Góly: 25. Luostarinen (Rodrigues, Bennett), 48. Luostarinen (Ekblad, Ekman-Larsson), 56. Bennett (Ekman-Larsson), 58. Verhaeghe (Tkachuk, Ekblad) – 28. Caufield (Suzuki, Monahan). Brankári: Stolarz - Allen, strely na bránku: 26:19







Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 16. O'Connor (Malkin), 27. Malkin (Guentzel, Rakell), 45. Carter (Harkins), 59. Crosby (Guentzel, Karlsson) – 22. Thomas (Kyrou, Krug), 51. Kapanen. Brankári: Jarry - Hofer, strely na bránku: 30:27







Tampa Bay Lightning - NY Rangers 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)



Góly: 38. Kučerov (Stamkos, Paul) – 2. Panarin (Trocheck, Lafreniere), 8. Trocheck (Trouba, Lafreniere), 39. Kreider (Trocheck, Wheeler), 52. Panarin (Trocheck), 56. Panarin (Fox, Zibanejad). Brankári: Vasilevskij - Šesťorkin, strely na bránku: 35:21







Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 45. Liljegren (Domi, Giordano), 60. Robertson (Domi, Liljegren) – 3. Bunting (Aho, Svečnikov), 34. Jarvis (Svečnikov, Aho), 60. Aho. Brankári: Jones - Kočetkov, strely na bránku: 27:28







Washington Capitals - Nashville Predators 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 11. Malenstyn (Dowd, Van Riemsdyk), 35. Ovečkin (Strome, Protas) – 3. Evangelista (Fabbro, Novak), 7. Josi (Nyquist, O'Reilly), rozh. sam. nájazd: Nyquist. Brankári: Shepard - Askarov, strely na bránku: 29:36







Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 15. Fiala (Kempe, Doughty), 19. Kempe (Kopitar, Byfield) – 26. McDavid (Nugent-Hopkins, Bouchard), 36. Draisaitl (McDavid), rozh. sam. nájazd: Ryan. Brankári: Talbot - Skinner, strely na bránku: 28:26



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 20:01 0 0 0 -1 4 0



Šimon Nemec (New Jersey) 21:03 0 0 0 -1 1 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:50 0 0 0 -1 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali zo soboty na nedeľu v zámorskej NHL na ľade Floridy 1:4. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v drese Canadiens bodovo nepresadil. New Jersey v zostave so brancom Šimonom Nemcom prehrali na ľade Bostonu 2:5 a Tampa Bay s Erikom Černákom nestačila doma na NY Rangers 1:5. Hostí potiahol k triumfu Artemij Panarin, autor hetriku.Slafkovský nedohral predchádzajú duel proti Caroline po ataku Stefana Noesena. Na ľade Floridy opäť nastúpil v prvej formácii, odohral necelých 18 minút. Po ataku na Justina Barrona sa zaplietol aj do potýčky s Ryanom Lombergom. Montreal držal krok so súperom 40 minút, no v záverečnom dejstve inkasoval hneď trikrát. Najvýraznejší podiel na triumfe "panterov" mal fínsky útočník Eetu Luostarinen, ktorý prežil prvý dvojgólový večer v profilige, pričom oba vsietil v presilovej hre. "," uviedol 25-ročný Fín pre oficiálnu webovú stránku nhl.com.Erik Černák odohral 20 minút, zaznamenal štyri strely a rovnaký počet bodyčekov. Bol štvrtý najvyťažovanejší hráč tímu. Panarin strelil svoj druhý hetrik v sezóne, šiesty v kariére. Rangers ako prvý tím sezóny dosiahol métu 50 bodov. Naposledy to dokázali v ročníku 1993/94, v ktorom získali Stanleyho pohár. "," povedal Panarin. Formu ruského krídelníka pochválil jeho spoluhráč z druhého útoku Rangers Vincent Trocheck: "."Nemec odohral 21 minút a bol najvyťažovanejší hráč tímu. Boston podržala najväčšia hviezda tímu David Pastrňák, ktorý strelil dva góly a mal aj asistenciu. Jeho spoluhráč Kevin Shattenkirk sa tiež presadil dvakrát, zaznamenal svoj 100. gól v profilige. Devils odskočili Bruins na začiatku druhej tretiny už na rozdiel dvoch gólov, no domáci nespanikárili. Boston v priebehu prostrednej časti hry štyrmi gólmi strhol vývoj na svoju stranu. "," poznamenal kouč Bostonu Jim Montgomery.Washington bez zraneného obrancu Martina Fehérváryho prehral doma s Nashvillom 2:3 po nájazdoch. Prvé víťazstvo v kariére NHL zaznamenal brankár "predátorov" Yaroslav Askarov. Dvadsaťjedenročný Rus zneškodnil 26 striel súpera a prekonali ho iba Beck Malenstyn a Alexander Ovečkin, ktorý zaznamenal siedmy gól v sezóne, celkovo ich má na konte 829 a na najlepšieho strelca v histórii profiligy Waynea Gretzkého stráca ešte 65 gólov. Askarov si po stretnutí užíval pocit, že v nájazdoch vychytal oba pokusy svojich krajanov Ovečkina a Jevgenija Kuznecova: "."Pittsburgh vyhral na domácom ľade štvrtý duel za sebou, tentoraz zdolal St. Louis 4:2. Za Penguins sa presadili štyria rôzni strelci, z toho traja mali viac ako 36 rokov (Jevgenij Malkin, Jeff Carter, Sidney Crosby). Posledný menovaný kapitán "tučniakov" zaznamenal svoj 20. presný zásah v sezóne. "," povedal tréner Pittsburghu Mike Sullivan.Connor McDavid gólom a asistenciou prispel pri vo svojom 600. štarte v NHL k víťazstvu Edmontonu nad Los Angeles (3:2 pp a sn). "Olejári" zásluhou svojho kapitána v 26. minúte znížili na rozdiel gólu v presilovej hre a o desať minút neskôr sa po McDavidovej prihrávke presadil Leon Draisailt. V nájazdoch sa okrem McDavida presadil aj Ryan Nugent-Hopkins a autorom víťazného gólu bol v štvrtej sérii Derek Ryan. "," vyjadril spokojnosť McDavid.Na konci je trinásťzápasová bodová séria švédskeho útočníka Williama Nylandera z Toronta. Kanadský tím zaznamenal proti Caroline (2:3) piatu prehru v uplynulých šiestich dueloch, naopak, Hurricanes uspeli v treťom stretnutí za sebou. Najvýraznejšiu zásluhu mal na tom fínsky útočník Sebastian Aho, ktorý sa prezentoval gólom a dvoma asistenciami. Aho nazbieral v predošlých troch zápasoch až 11 bodov (2+9). "," povedal 26-ročný center elitného útoku Caroliny.