Černáková Tampa prehrala s Rangers 3:6,Calgary sa dotiahlo na Winnipeg

výsledky NHL:



New York Rangers - Tampa Bay 6:3

Winnipeg - Calgary 1:3

Anaheim - Edmonton 1:3

New York 6. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali v noci na štvrtok v NHL na ľade New Yorku Rangers 3:6. Calgary, ktoré nastúpilo bez Adama Ružičku, zvládlo dôležitý duel v boji o postup do play off, keď zvíťazilo vo Winnipegu 3:1. Flames sa bodovo dotiahli na Jets, ktorí však odohrali o zápas menej a stále si držia pozíciu s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii.Rangers potiahli dvojgóloví strelci Chris Kreider a Tyler Motte, Mika Zibanejad nazbieral tri asistencie. "Jazdci" slávili piate víťazstvo zo siedmich zápasov. Slovák Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky, v domácej bránke dostal prednosť Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 28 striel súpera. Rangers, ktorí hrali bez zraneného Patricka Kanea a v prvej tretine sa im zranil aj kapitán Jacob Trouba, sa priblížili na rozdiel troch bodov druhému tímu Metropolitnej divízie New Jersey. Tampa po troch víťazstvách vyšla tentoraz bodovo naprázdno, nestačili jej ani dva body Alexa Killorna (1+1). Černák odohral za Lightning 20:52 minút, prezentoval sa jednou strelou na bránku, jedným hitom a pripísal si plusový bod.Calgary prehrávalo vo Winnipegu po góle Kylea Connora 0:1, ale dokázalo zápas tromi presnými zásahmi otočiť. Andrew Mangiapane a Nikita Zadorov zaznamenali zhodne gól a asistenciu, víťazný gól hostí strelil Walker Duehr. Flames vyhrali piaty z uplynulých šiestich zápasov aj zásluhou 33 úspešných zákrokov Jacoba Markströma. Winnipeg aj Calgary majú v tabuľke trojbodový náskok pred Nashvillom, ten odohrá do konca základnej časti ešte päť zápasov, kým Jets už len štyri a Flames iba tri.Rozbehnutý Edmonton uspel na ľade Anaheimu 3:1 a natiahol šnúru víťazstiev na číslo šesť. Už iba bod zaostáva za Vegas, lídrom Pacifickej divízie, ktorý má však zápas k dobru.