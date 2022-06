Černákova Tampa zvíťazila nad Rangers 4:1 a vyrovnala sériu na 2:2

semifinále play off NHL



štvrtý zápas finále Východnej konferencie:



Tampa Bay - New York Rangers 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 3. Maroon (Bogosian, Bellemare), 34. Kučerov (Palát, Rutta), 45. Stamkos (Palát, Rutta), 60. Palát – 57. Panarin (Vatrano, Kreider). Brankári: Vasilevskij - Šesťorkin, strely na bránku: 31:35, 19.092 divákov

/stav série: 2:2/



Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 20:45 0 0 0 0 0 0

Tampa 8. júna (TASR) - Hokejisti Tampy Bay vyrovnali stav finálovej série Východnej konferencie NHL na 2:2 na zápasy. Vo štvrtom stretnutí semifinále play off zvíťazili doma nad New Yorkom Rangers 4:1. V drese obhajcov titulu nastúpil slovenský obranca Erik Černák. Odohral 20:45 min a do štatistík si zapísal 4 hity a 5 zblokovaných striel, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade.Gól a dve asistencie si v drese Tampy pripísal český útočník Ondřej Palát, jeho krajan Jan Rutta mal dve asistencie. Domácich priviedol 34 zákrokmi k triumfu brankár Andrej Vasilevskij, prekonal ho až v 57. minúte v presilovke Artemij Panarin. "Blesky" vyhrali doma šiesty duel za sebou.zdôraznil kapitán Tampy Steven Stamkos.Prvé štyri zápasy prebiehajúcej série vyhrali domáce tímy, čo sa v konferenčnom finále stalo prvýkrát od roku 1991.reagoval kouč Rangers Gerard Gallant, ktorého tím by mal v prípadnom rozhodujúcom siedmom stretnutí výhodu svojho ľadu. Piaty duel série je na programe v noci na piatok v New Yorku. Úspešnejší z tejto dvojice sa vo finále Stanleyho pohára stretne s Coloradom Avalanche.Duel nedohral útočnik hostí Filip Chytil, z hry odstúpil pre zranenie v hornej časti tela v druhej perióde po strete s obrancom súpera Victorom Hedmanom. V zostave newyorského tímu chýbal ďalší útočník Ryan Strome, ktorý síce absolvoval rozkorčuľovanie, no do zápasu nezasiahol. Zranil sa v treťom stretnutí. Podľa trénera Gallanta bude Chytil na piaty duel pripravený, Stromeho zdravotný stav posúdia tesne pred zápasom.vyhlásil obranca Rangers Jacob Trouba.