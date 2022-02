Čerňanská figurovala po dvoch vyrovnaných jazdách na 15. mieste

Peking 13. februára (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská figurovala po dvoch jazdách v súťaži ženských monobobov na ZOH 2022 v Pekingu na 15. priečke so stratou 3,06 sekundy na americkú líderku Kaillie Humphriesovú.



Čerňanská obsadila v prvej nedeľnej jazde spoločnú 12. priečku so stratou 1,31 sekundy na Humphriesovú. Rovnaký čas ako Slovenka dosiahla aj Kanaďanka Cynthia Appiahová. V druhej jazde si Čerňanská pohoršila, v porovnaní s prvou dosiahla o 66 stotín sekundy horší čas.



"Prvú polovicu mojej olympijskej premiéry hodnotím veľmi dobre. Veľmi sa teším z toho, ako sa mi podarilo odjazdiť dve zďaleka najlepšie jazdy, aké som tu mala. Boli vyrovnané," uviedla 19-ročná slovenská reprezentantka pre olympic.sk. Najmladšia pretekárka v štartovej listine necítil na štarte veľký stres: "Väčší som mala pred prvými tréningami na tejto dráhe. Snažila som sa sústrediť na seba a nevnímať okolie. Nechcela som na seba vyvíjať zbytočný tlak, pretože som mohla iba prekvapiť. Pred prvými jazdami som si dala cieľ len, aby boli vydarené, A aby som neurobila hrubé chyby. S priebežným umiestením som spokojná."



Čerňanská sa po prílete do Číny musela vyrovnať s absenciou trénera a bývalého olympionika Milana Jagnešáka, šéf Slovenského zväzu bobistov strávil pre nejasný výsledok PCR testov osem dní v pekinskej izolácii. Nemohol tak pomôcť Čerňanskej počas prvých dní na ZOH. "Nemohol ísť so mnou ani na prehliadky trate. Spojila som sa preto s iným tímom. Pomohla mi Holanďanka, ktorá tu už na trati bola. Keď už tréner mohol prísť, veľmi mi to pomohlo, mala som istotu, že tu je človek, s ktorým som absolvovala celé štyri sezóny. Pomohol mi aj okolo technických vecí. Nie je len tréner. Je aj mechanik, natáčal ma a analyzoval moje jazdy," povedala majsterka sveta v kategórii do 23 rokov.



V ľadovom tobogane v Jen-čchingu má Humphriesová nakročené za zlatou medailou. Po polovici súťaže vedie o 1,04 sekundy pred Kanaďankou Christine de Bruinovou, tretia je Nemka Laura Nolteová (+1,22).



Monoboby žien sú novou olympijskou disciplínou. Medaily v nej rozdajú po tretích a štvrtých jazdách v pondelok 14. februára. "Rada by som bola, keby sa mi podarilo vylepšiť štarty. Aby boli pod 6 sekúnd. Je to jedna či dve stotinky. Chcem zopakovať vyrovnané jazdy bez chýb," dodala Čerňanská.