Čerňanská niesla slovenskú vlajku v Cortine: Neopísateľné pocity
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 6. februára (TASR) - Slovenskými vlajkonosičmi počas defilé krajín na slávnostnom otváracom ceremoniáli ZOH 2026 boli bobistka Viktória Čerňanská a hokejista Tomáš Tatar. Kým Tatar poniesol vlajku na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne, Čerňanská niesla slovenskú zástavu na námestí v Cortine.
Otvárací ceremoniál bol unikátny, keďže sa prvýkrát v histórii konal naraz na štyroch miestach. Hlavný ceremoniál prebiehal na Štadióne Giuseppeho Meazzu v Miláne, druhý sa odohrával v tradičnom horskom stredisku zimných športov Cortine d’Ampezzo. Okrem toho sa konali sprievody aj v ďalších dvoch súťažných centrách - pod skokanskými mostíkmi v Predazze a v Livigne. Slovenská výprava vyšla na plochu ako 75. v poradí.
„Bolo to úžasné a tie pocity boli naozaj neopísateľné. Naozaj som cítila hrdosť, že som mohla niesť vlajku. Myslela som aj na všetkých športovcov, ktorí sú na rôznych miestach v Taliansku,“ uviedla 23-ročná Čerňanská.
Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 53 športovcov, 36 mužov a 17 žien, ktorí sa predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru.
