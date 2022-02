Čerňanská po olympijskej premiére: Nestratila som sa

Peking 14. februára (TASR) - Viktória Čerňanská nenadviazala na dobré časy z prvých dvoch súťažných jázd a na svojej prvej olympiáde si zapísala konečné 17. miesto. V pekinskom ľadovom tobogane mal monobob premiéru na ZOH a pre slovenskú olympioničku je podstatné, že sa nestratila v silnej konkurencii.



Čerňanskej patrila po prvom súťažnom dni 15. priečka, no v pondelok si pohoršila o dve miesta. "Myslím si, že môžem byť spokojná. Včerajšie jazdy som išla najlepšie, vzhľadom na to, že som tu predtým mala len 10 tréningových jázd. Mrzí ma, že som neudržala 15. priečku, ktorú som si vyjazdila po dvoch jazdách, ale boli tu skúsenejšie pretekárky. Napriek tomu si myslím, že som sa nestratila," povedala pre TASR.



Devätnásťročná bobistka verí, že jej skúsenosti, ktoré nabrala v Jen-čchingu, pomôžu odraziť sa do ďalšej kariéry: "Bola som tu najmladšia. A už to, že som sa sem dostala je úspech. Mám motiváciu pre ďalšiu sezónu a pre ďalšie olympijské hry."



Čerňanskú motivoval pred finále aj tréner Milan Jagnešák, prízvukoval jej hlavne to, aby sa nenechala ničím ovplyvniť. "Povedal mi, nech si to užijem a nech na seba nevyvíjam tlak. Cieľ bol, aby som zopakovala nedeľňajšie jazdy," uzavrela Čerňanská pre TASR.