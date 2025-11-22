Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Šport

Čerňanská pridala v Severoamerickom pohári vo Whistleri šieste miesto

.
Na archívnej snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská. Foto: TASR - Martin Baumann

Vo Whistleri bude ešte štartovať s Luciou Mokrášovou v súťaži dvojbobov.

Autor TASR
Whistler 22. novembra (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská pridala na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri v súťaži monobobov ďalšie umiestnenie v najlepšej desiatke. Po piatom mieste v úvodných pretekoch skončila v noci na sobotu šiesta. Na víťaznú Kanaďanku Biancu Ribiovú stratila v súčte dvoch jázd 2,29 sekundy.

Vo Whistleri bude ešte štartovať s Luciou Mokrášovou v súťaži dvojbobov. Čerňanská s Mokrášovou bojujú o účasť na ZOH 2026. V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára majú ešte predstaviť v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci