Čerňanská s Mokrášovou po 3. jazde 20., postúpili do finálovej jazdy
Čerňanská s Mokrášovou, ktoré vytvorili historicky prvú slovenskú ženskú posádku dvojbobov pod piatimi kruhmi, figurovali po prvom súťažnom dni na 16. pozícii.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 20. februára (TASR) - Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová tesne postúpili do finálovej štvrtej jazdy v súťaži dvojbobov žien na ZOH 2026. Po tretej jazde na dráhe v Cortine d'Ampezzo klesli o štyri priečky na 20. miesto, na vedúce Nemky Lauru Nolteovú a Deborah Leviovú strácali 3,19 sekundy.
Čerňanská s Mokrášovou, ktoré vytvorili historicky prvú slovenskú ženskú posádku dvojbobov pod piatimi kruhmi, figurovali po prvom súťažnom dni na 16. pozícii. Atakovali tak najlepšiu pätnástku, čo bol ich cieľ pred olympiádou. Sobotňajšia tretia jazda sa im však vôbec nevydarila. Štart (5,33 s) mali porovnateľný s predošlými dvoma kolami, ale potom sa v úvodných zákrutách nevyhli nárazu a museli korigovať svoju jazdu. Ešte väčšie problémy mali v dolnej časti. Ich čas 58,58 s bol nakoniec najhorší spomedzi doterajších troch jázd (predtým 57,94 a 57,86). Vo finále sa však Slovenky mohli posunúť, na osemnáste Poľky strácali štyri stotiny, na devätnáste Francúzky iba stotinu.
Nemecká pilotka a celková víťazka Svetového pohára 2025/2026 Nolteová s brzdárkou Leviovou boli blízko obhajoby zlata z Pekingu 2022. Po tretej jazde zvýšil svoj náskok na druhé krajanky Lisu Buckwitzovú a Neele Schutenovú až na 35 stotín. Na tretej priečke sa držali Američanky Kaillie Armbrusterová Humphriesová a Jasmine Jonesová, ktoré zaostávali o 0,54 sekundy. Nemeckú dominanciu podčiarkovali Kim Kalická a Talea Prepensová, ktorým patrilo štvrté miesto (+0,63).
V súťaži štartuje dokopy 25 posádok. Do záverečných štvrtých jázd, ktoré odštartujú pod umelým osvetlením o 21.05 h, sa prebojovalo najlepších 20 dvojíc.
