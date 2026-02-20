< sekcia Šport
Čerňanská s Mokrášovou po piatku krok od cieľa: „Ešte zlepšiť štart“
Čerňanská s Mokrášovou vytvorili historicky prvú slovenskú ženskú posádku dvojbobov, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d'Ampezzo 20. februára (TASR) - Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová boli po úvodných dvoch jazdách v súťaži dvojbobov na dobrej ceste splniť si cieľ a skončiť v najlepšej pätnástke na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V polčase súťaže figurovali tesne za ňou na 16. priečke.
Čerňanská s Mokrášovou vytvorili historicky prvú slovenskú ženskú posádku dvojbobov, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi. V piatok na bobovej dráhe v Cortine d'Ampezzo vyštartovali ako šestnáste v poradí. Po prvej jazde figurovali na 18. pozícii s časom 57,94 sekundy, v druhej zlepšili svoj výkon o osem stotín a so súhrnným časom boli priebežne šestnástke. Pred druhým dňom mali tesné manko len jednu stotinu sekundy na pätnáste reprezentantky Kórejskej republiky. Na vyššie priečky strácali už približne pol sekundy a viac.
„Myslím si, že tie jazdy boli vyrovnané, tá druhá možno trošku lepšia. Neviem, ako to bolo časovo, ale vyrovnané jazdy, aj štarty a zajtra ideme do nového dňa. Myslím si, že môžeme byť spokojné. Samozrejme, vždy to môže byť lepšie, ale robili sme obidve maximum,“ zhodnotila pre TASR úvodný deň pilotka Čerňanská. Tá má za sebou už vystúpenie v monoboboch, v nich obsadila 20. miesto, čím si len tesne splnila cieľ postúpiť do záverečnej štvrtej jazdy.
Dúfala tak, že s kolegyňou Mokrášovou sa im bude dariť lepšie. Piatkový výkon to potvrdil a tak v polčase súťaže verili, že v sobotu sa im podarí posunúť ešte vyššie vo výsledkovej listine. „Teraz sa treba hlavne dobre vyspať, oddýchnuť si a zregenerovať na zajtra. Bolo by super, keby sa nám podarilo ešte vylepšiť ten štart. Každá stotinka k dobru je len bonus. Večer si musíme pozrieť s trénermi obe jazdy. Rozanalyzujeme si ich a verím, že zajtra ich dokážeme vylepšiť,“ dodala Čerňanská.
Po prvej polovici súťaže figurovali na čele nemecké reprezentantky Laura Nolteová s Deborah Leviovou. Obhajkyne zlata z Pekingu dosiahli čas 1:53,93 minúty a o 18 stotín viedli pred krajankami Lisou Buckwitzovou a Neele Schutenovou.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
